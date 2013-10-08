استقبال حزب الله لبنان از طرح خواننده ایرانی

محمد گلریز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید قطعات موسیقایی در حوزه مقاومت خاطرنشان کرد: چندی پیش که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه تعدادی دیگر از هنرمندان شاخه‌های مختلف هنر به جنوب لبنان سفر کرده بودیم من ملاقات هایی با مسوولان بخش فرهنگی حزب الله لبنان داشتم. در این دیدارها تاکید کردم که بهتر است با همراهی تعدادی از هنرمندان فعال ایرانی حوزه موسیقی مقاومت کارهای مشترک دو زبانه تهیه و تولید و در عرصه بین المللی منتشر کنیم.

وی با اشاره به استقبال بخش فرهنگی حزب الله لبنان از این طرح موسیقایی گفت: بعد از پیشنهاد این طرح به مسوولان فرهنگی حزب الله لبنان من به ایران بازگشتم و با مسوولان وقت وزارت ارشاد موضوع را در میان گذاشتم که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی هم مواجه شد اما این اتفاقات مربوط به زمانی بود که دولت تغییر کرد و بدنه مدیریتی وزارت ارشاد دچار تحولاتی شد که نتوانستیم این طرح را به سر انجام برسانیم.

این خواننده موسیقی انقلابی ادامه داد: البته چندی پیش که با علی جنتی وزیر ارشاد ملاقاتی داشتم وی از این طرح استقبال و اظهار امیدواری کرد به زودی حمایت های خوبی از سوی این نهاد برای اشاعه و گسترش فرهنگ مقاومت انجام گیرد. اما من بر این باورم تمام این قول ها و حمایت ها زمانی ارزشمند خواهد بود که جنبه اجرایی پیدا کند.

گلریز تصریح کرد: تاکنون از سوی دوستان در وزارت ارشاد دولت یازدهم هیچ گونه مخالفتی برای اجرای این طرح نشده است اما این عزیزان بدانند که محمد گلریز به تنهایی توانایی پشتیبانی و تهیه قطعات موسیقایی با موضوع مقاومت را ندارد چرا که برای تهیه و تولید چنین آثاری در قالب یک آلبوم نیازمند صرف هزینه هایی هستیم که در کمترین شکل ممکن 40 میلیون تومان است.

دبیر پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت در بخش پایانی صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: من به هیچ عنوان خواهان تولید اثری بی‌کیفیت و سطحی در حوزه موسیقی مقاومت نیستم زیرا چنین آثاری نه تنها تاثیری در جریان موسیقی انقلاب و مقاومت در همه جای دنیای اسلام ندارد بلکه موجب صرف هزینه هایی می شود که نمی توان به تاثیر آنها امیدوار بود. بنابراین بهتر است مسوولان فکری به حال تداوم این جریان ارزشمند موسیقایی بکنند تا در آینده بتوانیم آثاری با موضوعات مقاومت و بیداری اسلامی تولید کرده و آنها را در عرصه های بین المللی عرضه کنیم.