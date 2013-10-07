وقوع 35 درصد تصادفات رانندگی آذربایجان غربی در محورهای روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی صبح دوشنبه در همايش تجليل از دهياران فعال در حوزه ترافيك خواستار افزایش فرهنگ راهنمايي و رانندگي در روستاها شد و افزود: متاسفانه بالغ بر ۳۵ درصد تصادفات استان در محورهاي روستايي و روستاها بوقوع می پیوندد.

وی خواستار بهره گیری از همه ظرفیتها بر ایمن سازی جاده ها شد و اظهار داشت: شناسايي نقاط حادثه خيز و ارائه راهكارهاي علمي و عملي براي رفع آنها ضروری بوده که در محورهای روستایی نیز دهياران برای آموزش و ارتقاي فرهنگ راهنمايي و رانندگي در روستاها باید اقدام کنند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خواستار توسعه طرح راهوران محله در سطح روستاها شد و گفت: ارزيابي عملكرد و سنجش اثربخشي اين طرح نيز بايد در دستور كار قرار گرفته تا بتوانيم با اصلاح نقاط ضعف، گام هاي جدي تري در مسير كاهش تلفات و سوانح جاده اي برداريم.

فرمانده انتظامي آذربايجان غربی گفت: پيشگيري از وقوع سوانح جاده اي، ارتقاي فرهنگ راهنمايي و رانندگي در ميان شهروندان و ايمن سازي جاده هاي استان، نيازمند كار جهادي بوده كه تمامي مسئولان استان بايد در اين زمينه تلاش كنند.

سردار یحیی شرفی با اعلام اینکه نقش موثر دهياران در كاهش تلفات جاده اي در روستاها را نبايد ناديده گرفت و اين افراد بايد در راستاي آگاهسازي روستاييان گام هاي موثرتري بردارند، ادامه داد: دهياران به عنوان راهوران محله، بايد در راستاي ارتقاي فرهنگ ترافيك و كاهش تلفات جاده اي برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند.

رئیس پليس راه فرمانده انتظامی آذربايجان غربي هم در این همایش آموزش و فرهنگ سازي را نخستين عامل موثر در پيشگيري از تصادفات دانست و افزود:بايد تصادفات را جدي گرفته و تمام توان خود را در بخش هاي مختلف به مقابله جدي تر با تصادفات بكار گيريم.

عباس فرماني با اشاره به اینکه براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده در موضوع پيشگيري و كاهش تصادفات، تصويب قوانين به تنهايي كارساز نيست، گفت: رانندگان مهمترين عامل در بروز تصادفات هستند كه بايد اين امر را جدي بگيرند.

