به گزارش خبرنگار"مهر" گزارشي ازاردوي اين تيم را درتركيه مي خوانيد:
* تمرين آبي ها در تركيه در دو نوبت صبح و عصر انجام مي شود. ساعت 15/7 زمان بيدارشدن استقلالي ها است و پس از آن از ساعت 30/7 تمرين صبحگاهي آغاز و تا ساعت 9 ادامه مي يابد. دويدن و انجام كارهاي كششي و بدني اولويت برنامه تمريني صبح است.
* زمان صرف صبحانه استقلالي ها پس از تمرين صبح و ساعت 30/9 درنظرگرفته شده است.
*تمرين عصرگاهي اين تيم نيزازساعت 30/18 آغاز مي شود. اين تمرين نيزدوساعت به طول مي انجامد. كاربا توپ درتمرين بعد ازظهردراولويت قراردارد. قراراست امروزبازي دستگرمي بين دو دسته از بازيكنان درتمرين عصربرگزارشود.
* امشب زمان و نام تيم ميزبان استقلال براي بازي دوستانه مشخص مي شود. اين بازي در فاصله 5 كيلومتري محل اردوي آبي ها و در شهرگلباشي قرار دارد.
* تيم مورد نظر آبي ها از تيم هاي ليگ يك تركيه است كه مي تواند محك خوبي براي شاگردان قلعه نويي باشد.
* از نمايندگان رسانه هاي گروهي تركيه دراردوي استقلالي ها خبري نيست. جزهمان شب اول كه تعدادي ازروزنامه نگاران محلي سري به اردوي استقلالي ها زدند ديگر خبري از آنها نيست.
گزارشي از اردوي استقلال در تركيه؛
حريف اول استقلال در تركيه امشب مشخص مي شود / ديدار شاگردان قلعه نويي درگلباشي
اردوي يازده روزه استقلالي ها درآنكارا تركيه درجريان است و بازيكنان اين تيم زيرنظر كادر فني تمرينات خوبي را دنبال مي كنند.
به گزارش خبرنگار"مهر" گزارشي ازاردوي اين تيم را درتركيه مي خوانيد:
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