حريف اول استقلال در تركيه امشب مشخص مي شود / ديدار شاگردان قلعه نويي درگلباشي

به گزارش خبرنگار"مهر" گزارشي ازاردوي اين تيم را درتركيه مي خوانيد:

* تمرين آبي ها در تركيه در دو نوبت صبح و عصر انجام مي شود. ساعت 15/7 زمان بيدارشدن استقلالي ها است و پس از آن از ساعت 30/7 تمرين صبحگاهي آغاز و تا ساعت 9 ادامه مي يابد. دويدن و انجام كارهاي كششي و بدني اولويت برنامه تمريني صبح است.

* زمان صرف صبحانه استقلالي ها پس از تمرين صبح و ساعت 30/9 درنظرگرفته شده است.

*تمرين عصرگاهي اين تيم نيزازساعت 30/18 آغاز مي شود. اين تمرين نيزدوساعت به طول مي انجامد. كاربا توپ درتمرين بعد ازظهردراولويت قراردارد. قراراست امروزبازي دستگرمي بين دو دسته از بازيكنان درتمرين عصربرگزارشود.

* امشب زمان و نام تيم ميزبان استقلال براي بازي دوستانه مشخص مي شود. اين بازي در فاصله 5 كيلومتري محل اردوي آبي ها و در شهرگلباشي قرار دارد.

* تيم مورد نظر آبي ها از تيم هاي ليگ يك تركيه است كه مي تواند محك خوبي براي شاگردان قلعه نويي باشد.

* از نمايندگان رسانه هاي گروهي تركيه دراردوي استقلالي ها خبري نيست. جزهمان شب اول كه تعدادي ازروزنامه نگاران محلي سري به اردوي استقلالي ها زدند ديگر خبري از آنها نيست.