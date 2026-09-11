۳۰۰ ناشر و ۹۰ هزار جلد کتاب در نمایشگاهی با استقبال مردم کردستان

عیسی فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتاب بار دیگر به یکی از محورهای اصلی رویدادهای فرهنگی کردستان تبدیل شده و دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب استان از روز ۱۶ شهریورماه در محل نمایشگاههای دائمی سنندج آغاز به کار کرده است.
وی افزود: این رویداد فرهنگی تا ۲۳ شهریورماه ادامه دارد و علاقهمندان به کتاب و مطالعه میتوانند در طول برگزاری نمایشگاه ضمن دسترسی به طیف متنوعی از آثار، در برنامههای فرهنگی و جانبی آن نیز حضور پیدا کنند.
وی یادآور شد: حضور حدود ۳۰۰ ناشر، یکی از ویژگیهای این دوره از نمایشگاه کتاب کردستان است و در مجموع نزدیک به ۹۰ هزار جلد کتاب در معرض دید و انتخاب بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
کتاب در کنار برنامههای فرهنگی
دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان تصریح کرد: دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان تنها محلی برای عرضه و خرید کتاب نیست و برنامههای متنوعی برای ایجاد فضای فرهنگی در کنار بخش فروش پیشبینی شده است.
فلاحی یادآور شد: برگزاری نشستهای علمی، رونمایی از کتاب، اجرای برنامههای فرهنگی و حضور گروههای «هلپرکی» از جمله برنامههایی است که در روزهای برگزاری نمایشگاه اجرا میشود و تلاش دارد فضای نمایشگاه را از یک رویداد صرفاً عرضه کتاب فراتر ببرد.
وی عنوان کرد: برنامههای جانبی نمایشگاه به گونهای طراحی شدهاند که گروههای مختلف سنی و علاقهمندان به حوزههای گوناگون فرهنگی بتوانند در آن مشارکت داشته باشند و نمایشگاه به محلی برای گفتوگو، تبادل نظر و تجربههای فرهنگی تبدیل شود.
«کتابخوانترین رهبر دنیا» در نمایشگاه کتاب کردستان
وی خاطر نشان کرد: یکی از بخشهای قابل توجه دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان، اختصاص غرفهای با عنوان «کتابخوانترین رهبر دنیا» است.
فلاحی خاطر نشان کرد: این غرفه با محوریت معرفی کتاب و مطالعه رهبر انقلاب اسلامی برپا شده و در کنار سایر بخشهای نمایشگاه، مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
تخفیف ۳۰ درصدی برای خرید کتاب
دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان گفت: یکی از مشوقهای در نظر گرفته شده برای حضور مخاطبان در نمایشگاه، ارائه کتاب با تخفیف ۳۰ درصدی است؛ فرصتی که میتواند امکان خرید کتاب را برای طیف بیشتری از علاقهمندان فراهم کند.
فلاحی افزود: با توجه به تنوع ناشران و گستردگی عناوین عرضهشده، مخاطبان میتوانند در روزهای برگزاری نمایشگاه به آثار مختلف در حوزههای ادبی، علمی، فرهنگی و سایر موضوعات دسترسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان تا ۲۳ شهریورماه در محل نمایشگاههای دائمی سنندج پذیرای علاقهمندان است، اضافه کرد: در کنار عرضه کتاب، با برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و علمی تلاش میکند کتاب و مطالعه را به محور یک رویداد عمومی و فرهنگی در استان تبدیل کند.
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