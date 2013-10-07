بررسی کمبود منابع مالی آموزش و پرورش در مجلس/ معرفی وزیر پیشنهادی پس از تعطیلات مجلس

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعضای کمیسیون آموزش عصر روز گذشته با سرپرست فعلی آموزش و پرورش دیدار کردند و سوالات خود را در حوزه کمبود منابع مالی، وضعیت مدارس در آغاز سال تحصیلی، کمبود نیروی انسانی، سرویس مدارس دانش آموزان روستایی، نظام جدید آموزشی، سرانه دانش آموزی و... پرسیدند.

وی افزود: علی اصغر فانی به برخی از سئوالات پاسخ دادند. البته سرپرست فعلی به کمبود منابع مالی نیز اشاره کرد و قرار است فردا (سه شنبه 16 مهر) جلسه مشترکی با حضور نماینده معاونت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش های مجلس و رئیس خزانه کشور برای حل مشکلات مالی این وزارتخانه برگزار شود.

کوچکی نژاد همچنین درباره معرفی وزیر آموزش و پرورش به مجلس توضیح داد: هفته آینده مجلس تعطیل است و رئیس جمهور قرار است پس از تعطیلات هم وزیر آموزش و پرورش و هم وزرای علوم و ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کند.

وی درباره گزینه های احتمالی وزیر آموزش و پرورش گفت: به احتمال بسیار زیاد رئیس جمهور، سرپرست فعلی آموزش و پرورش را با توجه به سوابقش به مجلس برای وزارت معرفی می کند.