بی اعتمادی روزافزون جهانیان به آمریکا / آشفتگی سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر"، در تحلیلی نوشت: اعتبار آمریکا به عنوان قدرت جهانی همواره خراش های عمیق تری بر می دارد. در بسیاری از کشورهای جهان احساس سردرگمی و ناامنی نسبت به آمریکا گسترش پیدا کرده است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که واشنگتن ظاهرا از ابتدا در تلاش برای پیدا کردن یک خط و مشی ثابت در قبال مسئله بهار عربی با مشکل روبرو بوده است و به خصوص سیاست متناقض ایالات متحده در مسئله سوریه بسیاری از کشورهای دنیا را ناراحت کرده است.

حالا هم یک کنگره از هم شکافته و ناتوان در تصمیم گیری، دولت باراک اوباما را فلج کرده است.

نویسنده در ادامه به بحران بودجه در آمریکا که به تعطیلی دولت انجامیده اشاره کرده و به اختلاف جمهوریخواهان و دموکراتها برای بالا بردن سقف بدهی ها در این کشور اشاره کرده و در ادامه خاطر نشان کرد: مسائل داخلی آمریکا به حدی بزرگ شده است که اوباما به خاطر آن سفر آسیایی خود را لغو کرد. قدرتمندترین مرد دنیا مجبور شد در چنین شرایطی تلفنی به میزبانهای خود در آسیا اعلام کند که اجازه حضور نداشتن در کشورش را در چنین اوضاعی ندارد.

این در حالی است که ایالات متحده آمریکا همچنان برای بخشهایی از آسیا مانند تایوان و کره جنوبی یک ستون دفاعی و چتر حمایتی مهم در برابر چین محسوب می شود. واشنگتن همچنین متحدان قدرتمندی در خاورمیانه دارد، اما گفتگوهایی که با سیاستمداران و دیپلماتهای این کشورها انجام شده نشان می دهد که اعتماد به تزلزل ناپذیر بودن قدرت آمریکا شدیدا کاهش یافته است.

"مایکل مکینلی"، از کارشناسان روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا این گونه اظهار نظر کرده است که فلج شدن دولت آمریکا و بحران بودجه در این کشور واقعا با تصویر این کشور به عنوان یک رهبر جهانی منطبق نیست.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: آشفتگی اوضاع بودجه در آمریکا و خطر ناتوانی دولت اوباما در پرداخت بدهی هایش به خصوص زنگهای خطر در اروپا را به صدا درآورده است. به گفته کارشناسان چنین وضعیتی عواقب اقتصادی وخیمی در سراسر دنیا خواهد داشت.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه اوباما اصلا انتظار نداشت که با این هرج و مرج و آشفتگی در اوضاع سیاست داخلی و چالش های بزرگ سیاست خارجی روبرو شود، نوشت: ظاهرا مسائل سیاست داخلی و خارجی آمریکا به هم ارتباط مستقیمی ندارند، اما این دو به صورت مشترک ایالات متحده را از حالت پایداری که قبلا داشت خارج کرده اند.



"آنتونی کوردسمن"، از تحلیلگران آمریکایی در این باره اظهار داشته است که من فکر می کنم نگرانی های آمریکا عمیق تر شود. مسئله سوریه به سادگی قابل حل نیست. از طرفی واکنش آمریکا روی وقایع مصر در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

کوردسمن در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که در دنیا نگرانی هایی در این باره وجود دارد که آمریکا به کجا می رود و من بر این عقیده ام که این احساس روزافزون در بین جهانیان وجود دارد که ایالات متحده کم کم خود را (از مسائل بین المللی)کنار می کشد.