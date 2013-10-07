سومین دوره آزمون طرح حفظ قرآن کریم غیر حضوری در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: سومین دوره آزمون طرح حفظ غیر حضوری قرآن کریم 19 مهر ماه برگزار می شود.

حجت الاسلام سعید آخوندی در خصوص طرح غیر حضوری حفظ قرآن کریم اظهار کرد: این طرح با مشارکت صدا و سیمای استان از مهر ماه سال 91 شروع به کار کرد و در حال حاضر 759 نفر قرآن آموز در این طرح شرکت دارند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: حفظ غیر حضوری به به منظور ایجاد جامعه قرآنی و برای افرادی که از حضور در کلاس های طرح ریزی شده نمی توانند به دلایلی استفاده کنند برنامه ریزی شده است.

حجت الاسلام آخوندی افزود: این طرح در بهمن ماه سال 91 در اداره کل اوقاف استان با 8 استاد و 168 قرآن آموز خانم به صورت اجرایی در آمد که در 13 اسفند با 2 استاد و 85 قرآن آموز آقا تکمیل شد.

وی گفت: پس ازگستردگی طرح در سطح استان دومین شعبه در نیمه اردیبهشت ماه سال 92 در شهرستان نیشابور با 25 قرآن آموز زیر نظر یک استاد خانم آغاز به کار کرد.

هشت نخبه روستای کلات زیرپوشش طرح ملی قرائت قرآن کریم قرار گرفتند

دبیر ستاد طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور گفت: هشت نخبه قرآنی روستای کلات خراسان رضوی شناسایی و زیرپوشش طرح ملی قرائت قرآن کریم قرار گرفتند.

حسین مقدم کیا اظهرا کرد: این افراد توسط روحانی مستقر درروستا شناسایی و به دلیل علاقه به فراگیری علوم قرآنی در کلاسهای ویژه طرح ملی تلاوت در مشهد شرکت می کنند.

دبیر ستادطرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور بیان کرد: پنجشنبه و جمعه هرهفته حجت الاسلام جمعه زاده روحانی روستای اورتکند کلات این نخبگان را با هزینه شخصی به مشهد می رساند .