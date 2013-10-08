هشتمین روز تعطیلی دولت آمریکا / بحران همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد و مهلت باقی مانده تا تعیین تکلیف در مورد سقف بدهی های دولت نیز رو به پایان است، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که حاضر است برای خروج از بحران با طرح افزایش کوتاه مدت سقف بدهی ها موافقت کند.

از سوی دیگر سناتور "راب پورتمن" از چهره های جمهوریخواه کنگره که نقش زیادی در تصمیم گیری های آن در خصوص بودجه دارد اعلام کرد : برنامه ای را برای کم کردن هزینه های فدرال و اصلاح سیستم مالیاتی داریم تا بتوانیم به تعطیلی دولت پایان بدهیم.

دولت آمریکا از تاریخ اول اکتبر (سه شنبه هفته قبل) به دلیل تصویب نشدن بودجه، تعطیل شده و 800 هزار کارمند فدرال به تعطیلات اجباری رفته اند.

از سوی دیگر اگر تا تاریخ 17 اکتبر، در مورد بدهی های دولت تصمیم گیری نشود مشکلی جدی برای آمریکا رخ می دهد.

البته دولت آمریکا در سال 2011 میلادی نیز با این بحران (بحران بدهی) روبرو بود که در آن سال در ساعات پایانی مهلت مقرر نمایندگان کنگره با افزایش سقف بدهی های دولت موافقت کرده و بدین ترتیب کاخ سفید را از یک بحران واقعی نجات دادند.

اما اکنون وضعیت متفاوت است، زیرا بحران بدهی های این بار در حالی اوباما را در تنگنا قرار داده که به توافق نرسیدن جمهوریخواهان و دموکرات ها در مورد بودجه سبب تعطیلی دولت فدرال شده است.

بر اساس این گزارش روز هفدهم اکتبر، مجوز قرض گیری وزارت دارایی بابت پرداخت تعهدات مالی اش به پایان می رسد مگر اینکه کنگره یک بار دیگر با افزایش "سقف بدهی" دولت موافقت کند.

اوباما هفته گذشته از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان خواست با تمدید سقف بدهی دولت موافقت کنند و از آنها خواست "به خاطر نرسیدن به همه خواسته هایشان همه چیر را به هم نزنند."

رئیس جمهور آمریکا در این رابطه گفته بود : اگر این کشور در پرداخت بدهی هایش عقب افتد، تاثیری مخرب بر اقتصاد جهان خواهد داشت. رای دادن به اینکه وزارت دارایی بتواند حساب هایش را صاف کند، امتیازدهی به من نیست. هیچ کس حق ندارد به اقتصاد کشور ضربه بزند، آن هم صرفا به این دلیل که چند فقره قانون را نمی پسندد.