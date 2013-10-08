آمریکا مانور نظامی مشترک با ژاپن را لغو کرد

به گزارش lخبرگزاری مهر به نقل از" رویترز" ، تنها چند روز پس از توافق آمریکا و ژاپن درباره مدرن‌سازی ائتلاف نظامی مشترک آمریکا تصمیم به لغو مانور نظامی مشترک خود گرفته است.

توافق مدرن سازی که چند روز قبل برای اولین بار در 16 سال گذشته صورت گرفته بود با هدف رفع نگرانی‌از برنامه هسته‌ای کره شمالی، تروریسم بین‌المللی، حملات سایبری و دیگر تهدیدهای قرن بیست و یکم صورت گرفت.

بر اساس این توافق قرار بود ارتش آمریکا و نیروهای ژاپن رزمایشی را در شمال شرق ژاپن از 23 مهر تا 6 آبان برگزار کنند.

بنا بر این گزارش وزارت دفاع ژاپن امروز با اعلام خبر لغو رزمایش مذکور اعلام کرد: دولت آمریکا به دلیل به توافق نرسیدن با کنگره این کشور بر سر مسائل مالی و تعطیلی دولت آمریکا، لغو این مانور را خواستار شده است.

شایان ذکر است، امروز تعطیلی دولت آمریکا به دلیل تصویب نشدن بودجه جدید این کشور در کنگره وارد هشتمین روز خود شده و در این میان گویا طرفین دعوا حاضر شده اند تا با اندکی تغییر در مواضع خود، ایالات متحده را از این بن بست خارج کنند.