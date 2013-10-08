طرح ایجاد نهاد ملی حمایت از کودکان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین طرح پیشنهادی تأسیس نهاد ملی حمایت از کودکان به همت فعالان و مؤسسات بخش خصوصی حامی حقوق کودکان در کشور تدوین و به مناسبت روز جهانی کودک رونمایی خواهد شد.

بنا بر نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 بالغ بر 22 میلیون کودک زیر هجده سال در ایران زندگی می کنند که 23.4 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. متأسفانه با وجود درصد بالای این جمعیت، هیچ نهاد یا مرکز تخصصی برای حمایت از کودکان در کشور وجود ندارد. بر همین اساس برخی مؤسسات و سازمان های مردم نهاد در کشورمان از مدت ها قبل تدوین برنامه ای جامع در راستای تهیه منشور کودکان و ایجاد نهاد ملی حمایت از حقوق کودکان را پیگیری می کردند.

این تحقیقات که با حمایت و پیگیری مؤسسه نیکوکاری مهرآفرین انجام می شود اکنون به مرحله نهایی رسیده است و نتایج آن در قالب طرح پیشنهادی نهاد ملی حمایت از کودکان به مناسبت روز جهانی کودکان در هفته آینده رونمایی خواهد شد.