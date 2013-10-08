اصلاح ضوابط استقرار واحدهای تولیدی در 8 شهر بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحات بند(14) تصویب نامه برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور را تصویب کرد.

بر اساس تبصره بند(14)، استقرار صنایع در رده (1) (الف) گروه های چهارده گانه در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع در رده های (2) و (3) گروه های چهارده گانه تصویب نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی هستند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس بند(14) تصویب نامه برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی در شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع بود که با اضافه شدن یک تبصره به مصوبه پیشین، این شهرها از این مصوبه مستثنی شدند.

همچنین بر اساس رده(1) تصویب نامه ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی، واحدهای این رده مجاز هستند تا در کاربری های صنعتی یا کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکان های صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

رده (2) و (3)، واحدهای این رده ها مجازند در شهرکها و نواحی صنعتی و مکان های صنعتی در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری های استقرار یابند.

