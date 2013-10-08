  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴

21 شبه نظامی در درگیریهای افغانستان کشته شدند

21 شبه نظامی در درگیریهای افغانستان کشته شدند

عملیات نظامیان افغانستان در مناطق مختلف این کشور به کشته شدن دست کم 21 شبه نظامی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان با اعلام این مطلب از کشته شدن 21 شبه نظامی و زخمی شدن پنج نفر از آنان خبر داد. این عملیات پاکسازی از صبح دوشنبه با شرکت نیروهای پلیس و ارتش در ولایت های مختلف افغانستان از جمله کونار، قندوز، بدخشان، قندهار، اروزگان، وردک و هلمند انجام شده است.

بنا بر اعلام وزارت کشور افغانستان 10 شبه نظامی طالبان نیز در این عملیات بازداشت شده اند. نیروهای امنیتی افغان همچنین موفق به کشف و خنثی کردن 15 مین در جاده های ولایت های لغمان، تخار، فریاب، سر پل، هرات و نیمروز شده اند.

گفتنی است با خروج نظامیان ناتو از افغانستان تا پایان سال 2014، نیروهای امنیتی افغان کنترل کامل کشور را در دست خواهند گرفت.

کد مطلب 2151496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها