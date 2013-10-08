21 شبه نظامی در درگیریهای افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان با اعلام این مطلب از کشته شدن 21 شبه نظامی و زخمی شدن پنج نفر از آنان خبر داد. این عملیات پاکسازی از صبح دوشنبه با شرکت نیروهای پلیس و ارتش در ولایت های مختلف افغانستان از جمله کونار، قندوز، بدخشان، قندهار، اروزگان، وردک و هلمند انجام شده است.

بنا بر اعلام وزارت کشور افغانستان 10 شبه نظامی طالبان نیز در این عملیات بازداشت شده اند. نیروهای امنیتی افغان همچنین موفق به کشف و خنثی کردن 15 مین در جاده های ولایت های لغمان، تخار، فریاب، سر پل، هرات و نیمروز شده اند.

گفتنی است با خروج نظامیان ناتو از افغانستان تا پایان سال 2014، نیروهای امنیتی افغان کنترل کامل کشور را در دست خواهند گرفت.