به گزارش خبرنگار مهر، پس از سال‌ها انتظار و بايد و نبايد و شدن و نشدن‌ها از برگزاري كنگره شاعر نامي كشورمان "وحشي بافقي" مردم بافق يقين پيدا كردند كه اين بار اين كنگره ملي در شهر و ديارشان برگزار مي‌شود از اكنون با شور و علاقه خاصي براي افتتاحيه اين مراسم كه فردا و پس فردا، 17 و 18 مهر برگزار مي‌شود، ساعت شماري مي كنند.

بزرگترين رويداد فرهنگي استان يزد در سرزمين نخل و آفتاب

اين رويداد بزرگ فرهنگي استان يزد كه براي نخستين بار درتاريخ، در سرزمين نخل و آفتاب رقم مي‌خورد، موجب شور و شعف و شادماني مردم اين ديار شده و گويي يكي از آمال و آرزوهاي ديرينه مردم بافق در حال تحقق است.

مردم بافق در طول پنج سال گذشته آنقدر وعده‌هاي عملي نشده درباره برگزاري اين كنگره شنيده‌اند كه اكنون برگزاري كنگره بزرگداشت شاعر شهرشان، اشتياقي وصف ناشدني دارند.

نصب بنر، زيباسازي و رنگ‌آميزي، نظافت شهر، هرس درختان، تهيه بروشور و تاكيد مسئولان فرهنگي استان يزد و شهرستان بافق جملگي حكايت از اين دارد كه قرار است يك رويداد عظيم تاريخي در اين شهر اتفاق بيفتد.

از چندي پيش مردم ادب دوست شهر بافق در ملاقات با يكديگر، برگزاري كنگره وحشي بافقي را به يكديگر يادآوري مي كنند.

"وحشي بافقي"؛ نامي كه تاكنون فقط بر ميادين و بلوارهاي بافق درخشيده است

برخي مسئولان و ادب دوستان شهر بافق از اينكه مردم از وحشي بافقي فقط نامي مي شناسند كه بر بلواري در شهر نهاده شده است، ابراز نارضايتي مي كنند.

البته كم نيستند افرادي كه با غزل‌هاي وحشي زندگي كرده اند. "دوستان شرح پريشاني من گوش كنيد، داستان غم پنهاني من گوش كنيد".

پوستر يادمان كنگره وحشي بافقي كه به دست هنرمند برجسته كشور، محمود رهبران، خوشنويسي شده است

سميه ياري دانش آموز مقطع متوسطه دوم در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: از كودكي علاقمند بودم با شخصيت اين شاعر نامدار بيشتر آشنا شوم و هميشه اشعار معروفش از قبيل "الهي سينه‌اي ده آتش افروز" و "دوستان شرح پريشاني من گوش كنيد" را زمزمه مي‌كردم.

اين دانش‌آموز علاقمند به شعر و ادب پارسي با ابراز تاسف افزود: بايد تاكنون چندين كنگره نكوداشت وحشي بافقي برگزار مي‌شد تا نسل‌هاي گذشته هم با شاعر ديارشان بيشتر و بهتر آشنا مي شدند.

وي ادامه داد: اشعار وحشي بافقي آنقدر نغز و دلنشين است كه اكثر شخصيت هاي بلند پايه كشوري در همايشهاي داخلي و بين المللي ابيات اين شاعر را مقدمه سخنان خود قرار مي دهند.

ياري بيان كرد: آنقدر كه در مجالس و محافل برون استاني از وحشي بافقي ياد مي‌شود در استان و شهر خودمان از او ياد نمي‌كنند به طوريكه مسئولان ذيربط به خود زحمت ندادند تنديس اين بزرگ مرد عرصه فرهنگ و ادب را در يكي از ميدان هاي شهر بافق نصب كنند.

وحشي بافقي در زادگاهش غريب است

رضا برزگري، از فرهنگيان بافق هم با بيان اينكه خوشحال است پس از سالها انتظار بوي خوش آشنايي با شاعر شوريده حال ديارمان به مشامش مي‌رسد، گفت: كنگره وحشي بافقي، شهرستان بافق را در سطح كشور و منطقه، مثل نام خود شاعر پر آوازه خواهد كرد.

وي بيان كرد: برگزاري اين كنگره با حضور مقام هاي ارشد فرهنگي كشور و استان و شخصيت هاي علمي و ادبي و فرهيختگان ميهن اسلامي، فرصتي ارزنده براي معرفي بيشتر بافق در سطح ملي و فرا ملي است.

برزگري ابراز اميدواري كرد: اين نخستين و آخرين كنگره وحشي بافقي نباشد و هر چند سال يكبار همايش نكوداشت اين شاعر قرن دهم در زادگاهش برگزار شود.

وي وحشي بافقي را شاعري ملي و متعلق به همه مردم ايران دانست و گفت: انتظار داريم در سال هاي آينده كنگره اين شاعر شهير يك بار در سالن همايشهاي بين المللي هم برگزار شود.

تنها يادماني كه در شهر يزد و در كنار مقبره بي نشان وحشي بافقي ساخته شده است

برزگري از مسئولان فرهنگي استان و شهرستان همچنين از همكاري و مساعدت شركت سنگ آهن مركزي ايران - بافق به خاطر فراهم كردن زمينه برگزاري كنگره وحشي بافقي قدرداني كرد.

زهرا دهقان دانش آموز بافقي هم گفت: وقتي كه شنيدم كنگره وحشي بافقي مهر ماه جاري برگزار مي شود، به همين بهانه نخستين انشاي خود را در سال تحصيلي جديد با موضوع شاعر دلسوخته ديارمان نوشتم كه مورد استقبال قرار گرفت.

تلاش براي برگزاري كنگره بين المللي وحشي بافقي

فرماندار بافق هم با اشاره به اينكه كنگره وحشي بافقي در 17 و 18 مهرماه برگزار مي شود، به خبرنگار مهر گفت: از بدو تصدي در فرمانداري اين شهرستان، بِرند سازي بافق را در سرلوحه كارهاي خود داشتم.

مهدي خاوري افزود: بارها از ظرفيت هاي ارزشمند معدني بافق در جلسات شهرستان و مركز استان يزد ياد مي كردم و باور داشتم محصولات معادن اين شهرستان نظير سنگ آهن، فسفات، سرب و سنگ هاي مرمريت تزئيني كه چرخ اقتصاد كشور را به گردش درمي آورد، از الزامات تحقق حماسه اقتصادي است.

وي تصريح كرد: هم اينك كه درآستانه برگزاري كنگره وحشي بافقي هستيم، اطمينان دارم كه اين رويداد بزرگ فرهنگي نيز هدف بِرند سازي بافق را در سطح ملي محقق مي‌سازد.

وحشي كه بود...

كمال الدين وحشي بافقي در سال 939 هجري قمري در بافق حد فاصل يزد و كرمان چشم به جهان گشود. يعني اواخر پادشاهي شاه اسماعيل صفوي.

بعضي معتقدند كه وحشي بافقي از شاعران كرمان است و او را به وحشي بافقي كرماني ملقب ساختند. برادرش در آشنا كردن وي با شاعري و تربيت او سهمي بسزا داشت و پيش از آنكه برادر وحشي در شاعري به شهرت برسد، بدرود حيات گفت و وحشي را اندوهگين ساخت و به خاطر علاقه وحشي به برادرش تخلص وحشي را كه لقب برادرش بود از آن خود ساخت تا نامش جاويد بماند. وحشي چندين بار در اشعار خود از او ياد كرده است.

وحشي مردي وارسته، افتاده و از خود گذشته بود و مانند ديگر سخنوران و شاعران به خودستايي نپرداخته و هيچگاه خود را همتاي شاعران بزرگ و نامي نياورده است.

كليات وحشي متجاوز از 9هزار بيت و شامل قصيده، تركيب بند، ترجيع بند، غزل، قطعه، رباعي، مثنوي و قصيده‌هاي او را در ستايش شاه طهماسب غياث الدين محمد ميرميران، شاه خليل، بكتاش بيك افشار، اعتماد الدوله، عبدالله خان پسر ميرزا سليمان وزير و بزرگان دين است.

نمايي از خانه وحشي بافقي در شهرستان بافق

وحشي در مثنوي نيز به استقبال از خسرو و شيرين نظامي رفته و دو كتاب يكي به نام ناظر و منظور و ديگري به نام فرهاد و شيرين خلق كرده است.

مثنوي ناظر و منظور در سال 966 هجري قمري به پايان رسيد و شامل 569 بيت است و مثنوي دوم كه از شاهكارهاي ادبي و دراماتيك پارسي است هم از عهد شاعري وحشي شهرت بسيار يافت وليكن وحشي بيش از هزار و 70 بيت از آن را نساخت و باقي آن را وصال شيرازي شاعر مشهور سده 13 هجري سروده و با افزودن هزار و 215 بيت آن را به پايان رسانيد.

شاعر ديگري بنام صابر شيرازي بعد از وصال 304 بيت بر آن افزود مثنوي معروف ديگر وحشي كه به پيروي از نظامي سروده «خلد برين» است بر وزن مخزن الاسرار و مرتب به هشت روضه كه آن هم جداگانه به طبع رسيده است.

نظرات متفاوت از نحوه مرگ وحشي

درباره مرگ بافقي نظرهايي وجود دارد عده‌اي نوشته‌اند كه وي بر اثر افراط در مي خوارگي مرد و بعضي نوشته‌اند كه وي به دست معشوق بي مروت خود كشته شد اما عده اي نيز اين موارد را رد كرده اند. در هر صورت وحشي پس از 52 سال زندگي پر سوز و گداز، ديده از جهان فروبست.

مزار وي بر اثر سوانح و حوادث مختلف خراب شد ولي احمد شاه قاجار بنايي به ياد او در محله ديگر كه مقبره وحشي نام دارد ساخت.

اين كنگره از فردا رسما كار خود را آغاز مي كند و مديركل ارشاد استان يزد هم از آمادگي كامل براي برگزاري اين كنگره خبر داده است.

بهرام عبدالحسيني در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: كنگره وحشي بافقي از فردا در سالن همايش هاي سنگ آهن بافق آغاز به كار مي كند و در مراسم هاي افتتاحيه در روز 17 مهر و اختتاميه در روز 18 مهر برنامه هاي ويژه تدارك ديده شده است.

رونمايي از كتاب، تمبر و سريال؛ برنامه هاي ويژه كنگره وحشي بافقي

وي افزود: انتشار چند جلد كتاب با موضوعات زندگي وحشي بافقي و تصحيحي جديد از اشعار وحشي همچنين تاريخ زمان زندگي وحشي بافقي كه متعلق به دوران صفويه است از جمله اين كتابهاست.

عبدالحسيني، چاپ تمبر، انتخاب 40 مقاله از ميان 400 مقاله رسيده به دبيرخانه كنگره براي ارائه در كنگره، ساخت سريال وحشي بافقي و .... را از ديگر برنامه هاي اين كنگره ملي دو روزه اعلام كرد.

سرانجام فردا نام وحشي بافقي از زبان ادب دوستان و علاقمندان به شعر و ادب پارسي، فردا در شهر زادگاهش طنين انداز مي شود تا شايد گامي براي جهاني كردن وحشي بافقي و اشعار بي بدليش باشد. ------------------------------------------------

گزارش: عليرضا مهران پور/ نيره شفيعي پور