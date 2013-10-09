به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين دشتي، پيش از ظهر چهارشنبه در نخستين كنگره ملي وحشي بافقي اظهار داشت: شاعران و اديبان در عرصه علم و ادب پيشتاز هستند و افتخاري براي كشور اسلامي ايران به شمار مي روند و وحشي بافقي نيز از جمله اين افتخارات است.

وي افزود: ايران اسلامي به نام ادبيان و دانشمنداني در عرصه شعر و ادب مزين شده و ايران و ايراني به داشتن چنين افرادي در تاريخ فرهنگ و ادب و هنر خود مي‌بالد.

آينده فرهنگ و ادب دنيا از آن ايران است

دشتي تصريح كرد: با وجود انديشمندان و شعرايي نظير وحشي بافقي، حافظ، سعدي و ...، آينده فرهنگ و ادب دنيا از آن ماست.

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد با بيان اينكه وحشي بافقي افتخاري بزرگ براي مردم بافق است، افزود: اين شاعر شوريده حال بافقي، سهمي بزرگ در درخشش ادبيات ايران دارد و با برگزاري اين كنگره، شايد بتوان بخشي از تلاش‌ هاي اين شاعر را ستود.

دشتي يادآور شد: شاعري نظير وحشي بافقي براي هميشه در حافظه تاريخي مردمان بافق خواهد ماند و با برگزاري چنين مراسم هايي بايد وحشي، شعر و يادش را براي نسل هاي آينده نيز زنده نگه داشت.

وي حضور و استقبال مهماناني اديب، انديشمند و شاعر از سراسر كشور را نشانه اهميت وحشي بافقي و ميزان شناخت ادباي كشور از اين شاعر نامي دانست و گفت: اين حضور به طور قطع بيانگر شكوه كنگره و شكوه تاريخ و تمدن ايران اسلامي است.

برگزاري اين كنگره ها براي معرفي امثال وحشي بافقي كافي نيست

دشتي تاكيد كرد: امثال وحشي بافقي براي شعر پارسي ارزشمند هستند و برگزاري چند كنگره و همايش براي انتقال ارزش ‌هاي فرهنگي، مبتني بر اسلام كافي نيست و بايد استمرار داشته باشد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: وحشي بافقي از جمله شعرايي است كه شعر او سراسر نوآوري، شور، عشق و شيدايي است و درخششي خيره كننده در ادبيات فارسي دارد.

بهرام عبدالحسيني افزود: شعر وحشي بافقي از روح بلند او سرچشمه گرفته، روحي كه در كوير زاده شده، رشد كرده و به اوج و شكوفايي رسيده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ارسال مقالاتي از سراسر كشور، شركت 400 مقاله در اين كنگره را نشان از شناخت موجود از وحشي بافقي دانست و اظهار اميدواري كرد: اين شناخت به نسل هاي آينده منتقل و نغزپردازي هاي شعر وحشي براي همگان تبيين شود.

عبدالحسيني با اشاره به شور و اشتياقي كه مردم بافق براي برگزاري اين كنگره داشتند، تصريح كرد: تلاش شركت سنگ آهن مركزي بافق، فرماندار و امام جمعه بافق و مسئولان اين شهرستان نيز قابل تقدير است.

حجت الاسلام ذكريا اخلاقي و مهدي نوري نيز در اين كنگره به قرائت اشعار وحشي بافقي و علت در نظر گرفتن تخلص وحشي براي كمال الدين محمد بافقي پرداختند.

اصالت در شعر وحشي بافقي موج مي زند

دبير علمي اين كنگره نيز در اين مراسم شعر وحشي بافقي را بي بديل خواند و افزود: وحشي در اشعارش ضمن شوريدگي و شيدايي، براي عشق اصالت و ارزش قائل شده و همين اصالت است كه مردم را به شعر او علاقمند كرده است.

مهدي ملك ثابت عنوان كرد: نفوذ شعر وحشي بافقي در دلها عميق است و شور و شيدايي او در كلمات نغز و نوآورانه به مخاطب منتقل مي شود.

وي با بيان اينكه وحشي بافقي ضمن بيان حالات عاشقي و شيدايي، بر مذهب و دين نيز پايبند بوده است، افزود: همين ويژگي ها وحشي را براي مردم بافق و همه ادبا و انديشمندان ادب فارسي دوست داشتني كرده است.

ملك ثابت در بخش ديگري از سخنان خود از ارسال 400 مقاله از سراسر كشور به دبيرخانه اين كنگره خبر داد و يادآور شد: 40 مقاله در اين كنگره طي دو روز ارائه مي شود و 300 مقاله نيز به چاپ رسيده است.

اين كنگره كه امروز كار خود را آغاز كرده است، فردا با برگزاري آيين ويژه اي به كار خود پايان خواهد داد.

در مراسم افتتاحيه اين كنگره از تمبر وحشي بافقي، تنديس گلي اين شاعر، تيزر تبليغاتي كنگره و پنج كتاب با موضوع وحشي بافقي رونمايي شد.