به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۱۸ مهرماه، آیین نکوداشت وحشی بافقی، شاعر نامدار و پرآوازه قرن دهم هجری، با حضور جمعی از فرهیختگان، ادیبان، فرهنگدوستان و مسئولان کشوری در شهرستان بافق برگزار میشود.
حسین ارجمند دبیر بنیاد وحشی بافقی، با اعلام این خبر گفت: به مناسبت ۴۹۳مین سال تولد وحشی بافقی، هفتهای فرهنگی به نام او در شهرستان بافق نامگذاری شده است. در این هفته برنامههای متنوع فرهنگی و ادبی برای پاسداشت مقام این شاعر بزرگ برگزار خواهد شد.
وی افزود: در سال ۹۱۱ هجری شمسی، در شهرستان بافق، شاعری چشم به جهان گشود که آوازهاش در سراسر جهان پیچید و به یکی از افتخارات ادبی ایران و جهان بدل شد. هنوز در این دیار کسی از نظر شهرت و تأثیرگذاری در ادبیات فارسی به پای او نرسیده است.
ارجمند با معرفی کوتاهی از زندگی و آثار این شاعر برجسته گفت: کمالالدین محمد متخلص به وحشی بافقی، از بزرگترین شاعران قرن دهم هجری است. او بیش از ۹ هزار بیت شعر سرود که از غزل و مثنوی تا ترکیببند را در بر میگیرد. شاهکار جاودانهاش، مثنوی فرهاد و شیرین است که با مناجاتی سوزناک با مطلع «الهی! سینهای ده آتشافروز» آغاز میشود و هنوز پس از قرنها، دلهای مشتاقان ادب فارسی را میلرزاند.
دبیر بنیاد وحشی بافقی همچنین گفت: وحشی بافقی را خالق مکتب واسوخت میدانند و تأثیر شعر او از یزد و کاشان تا بندر هرمز و حتی هندوستان گسترش یافت. او در سن ۵۲ سالگی در سال ۹۹۱ هجری قمری درگذشت و در کوی سربرج یزد به خاک سپرده شد. با این حال، سرنوشت او غریبانه رقم خورد و تاکنون آرامگاه مشخص و بنای یادبودی از او بر جای نمانده است.
