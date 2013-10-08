تشکیل شورای فرهنگ عمومی در مناطق روستايي سنندج دنبال مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا گوهری ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: برای اولین بار شورای فرهنگ عمومی در روستای سرابقامیش به ریاست رئیس شورای روستا و افراد حقیقی ساکن این روستا تشکیل شده است.

وی افزود: رواج و احیای فرهنگ پهلوانی در جامعه، برگزاری کلاس‌های قرائت قرآن و احکام در منازل می تواند در احیای فرهنگ اسلامی موثر باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنندج بیان کرد: متاسفانه سبک های غربی در دوخت انواع لباسی محلی تاثیر گذاشته و متابق با شئونات اسلامی است.

گوهری یادآرو شد: برپایی نمایشگاه‌های مد و لباس متناسب با نیاز جوانان به صورت فصلی در استان ضروری است.

وی ادامه داد: آموزش های متناسب با نیاز خانواده ها با توجه به سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق یکی دیگر از نیازهای فرهنگی است که باید در جامعه احیا شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنندج گفت: آموزش و پرورش ظرفیت ویژه ای در آموزش فرهنگ و اصالت ملی و دینی دارد که باید از آن استفاده بهینه شود.

گوهری اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر تبلیغات برای مسائل فرهنگی بسیار کم است و باید با عزمی همگانی و تعامل مناسب در راستای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی گام های اساسی برداریم.

بهرگیری از ظرفیت رسانه ها ضروری است

نماینده اصحاب رسانه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج در ادامه این جلسه افزود: برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید از ظرفیت رسانه‌ها هم به خوبی بهره برد.

مجید آوج بیان کرد: برای تبلیغات در رابطه با مسائل فرهنگی و بیان گفته‌های بزرگان دین می‌توان از ظرفیت نشریات محلی و خبرگزاری‌ها استفاده کرد تا بازخورد مناسبی داشته باشد.

عدم استفاده از واژه های طاغوتی نیاز جدی است

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج یادآور شد: متاسفانه بعد از 35 سال از برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی هنوز واژه های طاغوتی در میان مردم رواج دارد.

سامان احمدی ادامه داد: ارتقای هویت ملی در کتار اصالت قومیت ها می تواند در احیای فرهنگ ملی اسلامی نقش بسزایی ایفا کند.