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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۹:۰۹

برای همراهی تیم ملی ایران؛

بازیکن سن‌خوزه آمریکا دعوت کی‌روش را پذیرفت/ بیت‌آشور به تهران می‌آید

بازیکن سن‌خوزه آمریکا دعوت کی‌روش را پذیرفت/ بیت‌آشور به تهران می‌آید

باشگاه سن خوزه ارث کوئیکس اعلام کرد مدافع راست این تیم دعوت سرمربی تیم ملی ایران برای پیوستن به کمپ تمرینی برای بازی با تایلند را پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ 15 اکتبر (23 مهر) در ورزشگاه آزادی میزبان تایلند در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2015 خواهد بود. بیت آشور روز چهارشنبه پس از دیدار با "کلرادو راپیدس" سن خوزه را به مقصد ایران ترک خواهد کرد. او بلافاصله پس از بازی با ایران به لیگ آمریکا بازمی‌گردد.

بر پایه گزارش ام ال ای ساکر، بیت آشور 26 ساله که پدر و مادری ایرانی دارد هنوز برای تیم ملی هیچ کشوری بازی نکرده است. این بازیکن در اوت 2012 از سوی "یورگن کلینزمن" برای بازی با مکزیک به تیم ملی آمریکا دعوت شد اما در آن مسابقه بازی نکرد.

بیت آشور از سال 2010 که به سن خوزه پیوسته در 84 مسابقه به میدان رفته و دو گل به ثمر رسانده و 16 پاس گل داده است.

کد مطلب 2151314

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