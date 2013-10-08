داوری اولین تمرین با تیم ملی را انجام داد/ غیبت حیدری و پولادی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 16 امروز سه شنبه تمرینات خود را برای دیدار با تایلند پیگیری کرد. در تمرین امروز که در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شد بازیکنان ابتدا به دویدن دور زمین، انجام حرکات کششی و سرعتی مشغول شدند. بعد از آن بازیکنان دقایقی به کار با توپ مشغول شده و در نهایت در قالب دو تیم سبز و سفید فوتبال بازی کردند.

در تمرین امروز، دانیل داوری برای اولین بار در ایران با تیم ملی تمرین کرد. وی ابتدا حدود 10 دقیقه به صورت اختصاصی همراه با مربی بدنساز تیم ملی تمرین کرد و سپس با سایر دروازه‌بان‌ها زیر نظر دن گاسپار کار کرد. مسعود شجاعی هم که شب گذشته همراه با داوری وارد ایران شده بود، امروز با ملی پوشان تمرین کرد.

خسرو حیدری و مهرداد پولادی به خاطر مصدومیت در تمرین تیم ملی غایب بودند. همچنین سجاد شهباززاده مهاجم تیم سایپا هم که توسط کی‌روش به تیم ملی دعوت شده است امروز اولین تمرین خود را با سایر بازیکنان برگزار کرد.

در جریان فوتبال درون تیمی، سید جلال حسینی و کریم انصاریفرد با همدیگر برخورد شدیدی داشتند ولی خوشبختانه مشکل خاصی برای این دو بازیکن ایجاد نشد تا آنها به کار خود ادامه بدهند.

پیش از شروع تمرین روز سه شنبه، خبرنگارانی که قصد حضور در ورزشگاه آزادی را داشتند با مشکل ورود به این ورزشگاه مواجه شدند و ماموران حراست بعد از معطل کردن خبرنگاران و با گذشت دقایق ابتدایی تمرین، به آنها اجازه ورود به زمین اصلی را دادند.

طبق تصمیم کادر فنی، تمرین روز چهارشنبه تیم ملی تعطیل است و بازیکنان در محوطه هتل آزادی تمرینات کششی انجام خواهند داد.

تیم ملی فوتبال ایران روز 23 مهرماه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز 23 مهرماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم تایلند خواهد رفت.