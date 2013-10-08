تنها گذاشتن ایتالیا دربرابر هجوم پناهندگان یک رسوایی برای اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "فرانکفورتر روند شای"، با توجه حادثه غرق شدن کشتی حامل مهاجران در لامپدوسای ایتالیا که همراه با قربانیان بسیاری بود، "مارتین شولتز"، رئیس پارلمان اروپایی از دولت آلمان درخواست کرد که پناهندگان بیشتری را بپذیرد.

وی که با نشریه "بیلد" گفتگو می کرد، اظهار داشت که این یک رسوایی است که اتحادیه اروپا ایتالیا را با هجوم پناهندگان از آفریقا تنها گذاشته است.



این در حالی است که دولت آلمان این انتقاد را رد کرده و سخنگوی دولت گفته است که آلمان در این راستا آن چیزی را انجام می دهد که با وسعت و شمار جمعیتش سازگاری دارد.

به درخواست ایتالیا، وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا طی دیروز و امروز در لوکزامبورگ درباره عواقب سیاست پناهندگان این اتحادیه نشستی را برگزار کردند.