نکوداشت سالگرد سفر رهبری تجدید خاطره بهترین ایام مردم خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسف علیزاده عصر سه شنبه در نشست خبری، با اشاره به این که مراسم نکوداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی نوزدهم مهر ماه سال جاری برگزار می شود، نقش رسانه های جمعی در برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم را بسیار مهم ذکر کرد.

وی با بیان اینکه نکوداشت سالگرد سفر رهبری تجدید خاطره بهترین ایام مردم این استان است افزود: این سفر برای اهالی خراسان شمالی تکرارنشدنی بوده و تا ده ها سال بعد نیز شاید چنین رویدادی که تمامی ظرفیت های استان را به میدان آورد؛ در این استان روی ندهد.

به گفته سردار یوسفعلیزاده در آن ایام خراسان شمالی در صدر اخبار ملی و بین المللی قرار داشت و این استان مرکز توجه جهانیان قرار گرفته بود.

وی اظهار داشت: در نخستین سالروز این رویداد بزرگ باید بار دیگر خاطره این سفر را زنده کرد و نگذاریم خاطرات و زیبایی های این سفر در گذر زمان به بوته فراموشی سپرده شود.

این مسئول عنوان کرد: باید ارزش ها و دستاوردهای سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی، به عنوان فرهنگی ماندگار به نسل های بعدی منتقل شده و گذر زمان آن را دچار تحریف و فراموشی نکند.

به گفته وی راه ماندگاری این فرهنگ نیکو نیز نکوداشت سالروز این سفر تاریخی در تک تک خانه های مردم ولایت مدار خراسان شمالی و تمامی مراکز تجمعی مردم از جمله مساجد، مدارس، ادارات، دانشگاه ها و ... است.

سردار یوسف علیزاده در ادامه به یکی از آسیب های رویدادهای مهم اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب های رویدادهای مهم این است که بعضی حواشی و بدعت ها به مرور زمان جایگزین متن اصلی می شوند.

وی تصریح کرد: با گرامیداشت سالروز سفر رهبری به خراسان شمالی نگذاریم حرکت هایی که به نوعی وهن و ناهنجاری تلقی می شود، به بهانه گرامیداشت سالروز سفر معظم له به استان در متن حرکت های انقلابی و اصیل مردم جریان یابد.

به گفته وی گرامیداشت سالروز سفر رهبری به استان باید با همان منطق سفر اصلی انجام شود و همان گونه که خود سفر، چشم جهانیان را خیره کرده بود می باید گرامیداشت این سفر نیز با همان نورانیت و خلوص انجام شود.

19 کانون فرهنگی در سالروز سفر رهبری به خراسان شمالی افتتاح می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به این که هفته حضور مقام معظم رهبری در استان به نام هفته برکت و بصیرت نامگذاری شده است، اظهار داشت: در این هفته ویژه برنامه های متنوعی با هدف گرامیداشت سالروز این سفر از سوی مردم و دستگاه های مختلف برگزار می شود.

حسین ثابت قدم وحید افزود: فضاسازی محیطی، برگزاری جشن و سرور در مساجد، مدارس و دیگر مراکز تجمعی، برگزاری شب شعر با موضوع سفر معظم له به خراسان شمالی، برگزاری شب خاطره گویی سفر رهبری به استان، برگزاری نمایشگاه عکس و ... برخی از ویژه برنامه های گرامیداشت نخستین سالروز سفر رهبری به خراسان شمالی به شمار می روند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه اشعار ارائه شده در شب شعر نکوداشت سالروز سفر رهبری و نیز خاطرات گفته شده در شب خاطره به این مناسبت، در قالب کتابی جمع آوری و چاپ می شود.

به گفته ثابت قدم وحید همچنین به این مناسبت نمایشگاه عکسی با استفاده از 30 قطعه عکس برگزیده سفر مقام معظم رهبری در محل مجتمع فرهنگی هنری گلشن بجنورد برگزار می شود که در پایان این نمایشگاه به صاحبان سه عکس برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

وی اضافه کرد: عکس های این نمایشگاه نیز در قالب کتابی گردآوری می شود.

ثابت قدم وحید گفت: در مراسم نکوداشت سالروز سفر رهبری به استان، همچنین از کتاب منویات مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی نیز رونمایی خواهد شد.

به گفته وی علاوه بر این به مناسبت نخستین سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی که نوزدهم مهر ماه سال 91 روی داد، 19 کانون فرهنگی هنری مساجد نیز در استان راه اندازی می شود.