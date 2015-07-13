فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین با صدور حکمی، سردار حسینعلی یوسفعلی زاده، فرمانده سابق سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی را به عنوان معاون بازرسی سازمان بسیج منصوب کرد.

در پی این انتصاب و برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون بازرسی بسیج مستضعفین، بر اساس برنامه به زودی فرمانده جدید سپاه خراسان شمالی منصوب خواهد شد.

سردار یوسفعلی زاده در حالی به عنوان معاون بازرسی سازمان بسیج جایگزین سردار نعمان شده که پیش از این به مدت یک دهه فرماندهی سپاه خراسان شمالی را بر عهده داشت.

معاون جدید بازرسی سازمان بسیج همچنین فرماندهي سپاه مشهد مقدس و معاون هماهنگ كننده سپاه خراسان بزرگ را نيز در كنار سوابق ارزنده خود در دوران دفاع مقدس و قرارگاه سپاه هشتم در كارنامه خود دارد.