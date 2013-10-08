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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۶

کودکان اصفهانی برای لب‌های خشک زاينده‌رود آب آرزو کردند

کودکان اصفهانی برای لب‌های خشک زاينده‌رود آب آرزو کردند

کودکان اصفهانی با تجمع در رودخانه زاینده‌رود برای جاری شدن آب در این رودخانه آرزوی پرآبی کردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، کودکان اصفهانی بعد از ظهر امروز سه شنبه 16 مهرماه با حضور در بستر زاینده رود گرد هم جمع ‌شدند و برای جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود دست به دعا ‌شدند.

این کودکان بعد از ظهر امروز سه شنبه 16 مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در بستر رودخانه زاینده رود تجمع کردند و در کنار اجرای برنامه‌های شاد برای جاری شدن آب در رودخاته زاینده رود دست به آسمان ‌بردند.

بيست و هفتمين جشنواره فيلم كودك ديشب در اصفهان كار خود را آغاز كرد و اين روزها شهر اصفهان ميزبان سينماگران و بچه هايي است كه با علاقه اين رويداد سينمايي را پيگيري مي كنند.

کد مطلب 2152005

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