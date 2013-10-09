نشست هم اندیشی و نقد و بررسی چالش های پارک و علم و فناوری در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز بادکو رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه ظهر امروز در مراسم آغا این نشست که رؤسای پارک های علم و فناروی و مراکز رشد استانهای غربی در آن حضور داشتند ابراز امیدواری کرد کرمانشاه به عنوان یکی از موفق ترین پارک های علم و فناوری کشور بتواند میزبان خوب و شایسته ای برای این نشست باشد.

وی با بیان اینکه از چند ماه قبل برگزاری نشست هم اندیشی و نقد و بررسی چالش های پارک های علم و فناوری در دستور کار قرار گرفت تا با حضور کارشناسان و مسئولین، چالش های موجود شناسایی و بررسی و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود.

بادکو با بیان اینکه مرکز هم اندیشی کرمانشاه از دو سال قبل تشکیل و در حال حاضر با حدود یکصد نفر عضو پیگیر توسعه استان در بخش های مختلف است، به ضرورت ایجاد مراکز هم اندیشی و اتاق های فکر اشاره کرد و گفت: شناسایی تهدیدها و فرصت های پیش روی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از جمله موضوعاتی است که می تواند در این اتاق های فکر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه با بیان اینکه اولین مرکز هم اندیشی در دهه اول قرن بیستم و با اهداف سیاسی در آمریکا شکل گرفت، راه اندازی و تقویت این گونه مراکز را در کشور و استان کرمانشاه خواستار شد.

بادکو همچنین مراکز رشد پارک های علم و فناوری را در توسعه و رونق اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: بسترسازی و ایجاد زیرساخت های لازم جهت رشد، توسعه و ارتقاء فعالیت های مووسات فناور، جذب متخصصین، نوآوران و مبتکران با اولویت های فناوری های روز و نیازهای کشور و منطقه، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب دانش فنی و تقویت ساختارهای حمایتی از موسسات دانش محور از جمله رسالت هایی دانست که در این مراکز دنبال می شود.