بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از "معمای شاه"

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد سالك كاشانی رئیس و علی مطهری و حجت الاسلام مفید كیانی نژاد اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در كاخ سعد آباد، محل فیلمبرداری سریال معمای شاه، شاهد فعالیت ها و مراحل تولید این سریال فاخر بودند.
پس از ضبط چند پلان در حضور مهمانان سریال معمای شاه، مهمان و میزبان در نشستی صمیمی، درباره روند تولید این سریال گفتوگو كردند. محمدرضا ورزی، كارگردان این سریال با بیان اینكه شخصیت های این سریال بر اساس مستندها و همچنین خاطرات آنها و نزدكانشان شكل گرفته است، گفت: كوشیدهایم نكات نمایش داده شده در سریال با واقعیت در تضاد نباشد و حتی بازیگران این سریال تمامی شخصیت سازیها و رفتارشناسی شخصیتها را بر اساس فیلمهای مستند انجام دادهاند و این موضوع میتواند به جذابیت سریال كمك كند.
وی در ادامه صحبتهای خود افزود: دو سال و نیم كار پژوهشی برای نگارش این سریال انجام شده است كه مراحل فیلمبرداری این سریال تا پایان بهار سال آینده ادامه خواهد داشت.
در ادامه این نشست علی مطهری، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بازخوانی تاریخ معاصر ایران، به طور حتم مسئولیت بزرگ و سنگینی است كه بر دوش عوامل این سریال گذاشته شده است.
وی افزود: در بیان تاریخ، نباید حقیقت قربانی مصلحت شود و تمامی گرایشها و افرادی كه در جریان انقلاب نقش داشتند باید برای مردم معرفی شوند و آینده حركت افراد پس از انقلاب، نباید تاثیری در بیان گذشتهشان داشته باشد.
حجت الاسلام سالك كاشانی، رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینكه بخش زیادی از آموزش انسان از طریق چشم صورت میگیرد و رسانه مهم ترین ابزار اموزش در دنیای امروز است، افزود: فیلم و سریال نقش الگو سازی در جامعه دارد و میتواند فضای جامعه را تغییر دهد و سریال "معمای شاه" كه به بیان تاریخ انقلاب اسلامی از سال 1317 تا 1357 میپردازد، میتواند در مسیر حركت جامعه اثرگذار باشد.
موسی حقانی، كارشناس تاریخ معاصر ایران و پژوهشگر این سریال نیز تأكید كرد: بسیاری از كشورها در سالهای اخیر در جریان تاریخ سازی، به ایران و انقلاب اسلامی پرداختهاند كه با حقیقت و واقعیت تاریخی در تضاد است در این شرایط سریال معمای شاه، میتواند یكی از مهمترین ابزارهای كشورمان در مقابل جنگ نرم رسانهای دشمن باشد.
وی افزود: این سریال به بیان زندگی شاه از سال 1317 تا پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد و در نگارش این سریال، تلاش كردهایم واقعیتها و نقش افراد مختلف به خوبی بیان شود.
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