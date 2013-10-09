به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "مناظره" در حالی به ایستگاه نهم رسید که این هفته موضوع چالشی و بحث برانگیز این روزهای مردم را مورد بحث و مناقشه قرار میدهد، مهمانانی از بخش فرهنگی و دانشگاهی به استودیو ۱۱ شبکه یک میآیند تا این بحث را به "مناظره" و مباحثه بگذارند.
مهمان این برنامه حسین باهر جامعه شناس، مهری سویزی رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان، محمد عباسي وزير ورزش و جوانان در دولت دهم، علي مطهري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام ولي الله نقي پورفر عضو هيات علمي دانشگاه قم هستند.
نهمین برنامه "مناظره" با اجرای مرتضی حیدری جمعه 19 مهرماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه الی ۱۹ ازشبکه یک سیما پخش میشود.
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