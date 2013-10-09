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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

بالا رفتن سن ازدواج به "مناظره" گذاشته می‌شود

بالا رفتن سن ازدواج به "مناظره" گذاشته می‌شود

برنامه "مناظره" به تهیه کنندگی سعید نبی در برنامه این هفته خود با موضوع بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ایرانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "مناظره" در حالی به ایستگاه نهم رسید که این هفته موضوع چالشی و بحث برانگیز این روزهای مردم را مورد بحث و مناقشه قرار می‌دهد، مهمانانی از بخش فرهنگی و دانشگاهی به استودیو ۱۱ شبکه یک می‌آیند تا این بحث را به "مناظره" و مباحثه بگذارند.

مهمان این برنامه حسین باهر جامعه شناس، مهری سویزی رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، محمد عباسي وزير ورزش و جوانان در دولت دهم، علي مطهري نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام ولي الله نقي پورفر عضو هيات علمي دانشگاه قم هستند.

نهمین برنامه "مناظره" با اجرای مرتضی حیدری جمعه 19 مهرماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه الی ۱۹ ازشبکه یک سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 2152651

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