جشنواره تئاتر لرستان در خانه 25/ گام اول با "غسل آخر" برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین جشنواره تئاتر لرستان با حضور 9 گروه نمایشی از شهرستانهای مختلف استان در سالن نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد آغاز شد.

در این جشنواره نمایشهای "غسل آخر"، "روایت صداهایی از بیشمار صدا"، "وقتی خورشید از رحمتش درد می کشد"، "ابوالهول"، "مجلس چوب خوردن زاغ سیاه"، "دیده بان ابدی"، "امپراطوریس اصطبل"، "نطفه در خون" و "بی بری" از شهرهای بروجرد، ازنا، خرم آباد و دورود به روی صحنه خواهند رفت.

بنابراین گزارش، همچنین در حاشیه پنجمین جشنواره تئاتر استان لرستان کارگروه و جلسه نقد و بررسی نمایشهای اکران شده در جشنواره برگزار خواهد شد.

در این راستا صبح امروز چهارشنبه جشنواره تئاتر لرستان نخستین گام خود را با نمایش "غسل آخر" برداشت.

این نمایش که از شهرستان بروجرد در جشنواره شرکت کرده است صبح چهارشنب ساعت 9 و 30 دقیقه در سالن پلاتو مجتمع فرهنگی و هنری دکتر زرین کوب بروجرد به روی صحنه رفت.

کارگردانی "غسل اخر" را حسام شریعتمداری و نویسندگی آن را آرش منصوری بر عهده دارد.

این نمایش با موضوع فرهنگ بومی کاری به همت هنرمندان شهرستان بروجرد ساخته شده است.

همچنین امروز نمایش "ابوالهول" به عنوان دومین نمایش شرکت کننده در بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استانی لرستان در تالار مجتمع فرهنگی و هنری دکتر زرین کوب بروجرد به روی صحنه رفت.

این نمایش به کارگردانی داود پورحمزه و نویسندگی علی شمس اکران شد و کاری از هنرمندان شهرستان خرم آباد است.

همچنین ساعت 15 و 30 دقیقه نخستین نشست نقد و بررسی آثار اکران شده برگزار شد.

بنابر این گزارش بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استانی لرستان از امروزه آغاز شده و تا 19 مهرماه ادامه خواهد داشت.