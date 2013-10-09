بکر بودن سوژه نمایشهای هنرمندان لرستانی/ استعدادهای خوبی در شهرستانها وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پاک نیت هنرمند برجسته حوزه تئاتر و سینما ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بروجردی گفت: اولین کارهای تئاتر از هنرمندان بروجردی و لرستانی را چند سال پیش که برای جشنواره سنتی آمده بودم، دیدم که بسیار خوب بودند.

وی ادامه داد: اینجا هنرمندان فعال و خوبی در حوزه تئاتر دارد که دانسته و هوشیار به این رشته مشغولند و بیهوده کار نمی کنند، وقت می گذارند و هدفدار هستند و هدفشان از کار هنری و تئاتر نشان دادن خودشان نیست و این برای تئاتر بسیار مهم است که برای جامعه تئاتر کار شود و فعالان رشته نمایش هدفشان فرهنگ سازی در جامعه باشد.

پاک نیت با بیان اینکه امروز که اولین روز کار جشنواره تئاتر لرستان بود کاری با یک سوژه خوب و مناسب از هنرمندان لرستانی دیدیم که دلگرم کننده است، بیان داشت: جای خوشحالی دارد که شاهد کاری از نسل جوان هستیم که تکراری نیست، متن آن مربوط به دیگران نیست و سوژه آن متعلق به خودشان و فرهنگ این استان است و این تازگی و بکر بودن لذت بخش است.

این هنرمند برجسته تئاتر، سینما و تلویزیون با اشاره به فرهنگ غنی ایران اسلامی و جایگاه هنر و تئاتر در فرهنگ ما اظهار داشت: ملت ایران ریشه ای عمیق در فرهنگ و هنر دارند که شاخصه های آن شاعران، نویسندگان و هنرمندان در رشته های مختلف است و اینها ریشه ای عمیق دارند که در گذر زمان هیچ طوفان و سیلی قادر به کندن آن نیست و نمی تواند آن را تکان دهد.

پاک نیت ادامه داد: بنابراین سهم ما بیش از این است که الان در جامعه داریم و هنر و فرهنگ ما می تواند بسیار وسیع تر باشد و خیلی بهتر فعالیت کند ولی نیاز به حمایت مسئولین، دولت و فعالانی که در حوزه فرهنگ و هنر مشغول هستند، دارد.

وی همچنین با اشاره به توانمندی هنرمندان جوان شهرستانی گفت: من خودم شهرستانی و شیرازی هستم که بعد به تهران رفتم، اینکه بگوییم تهران همه چیز است نه اینگونه نیست. اکثر کارهایی هم که در تهران در حال اجراست فرق نمی کند در حوزه سینما، فیلم ، تئاتر و تلویزیون اکثرا شهرستانی هستند.

پاک نیت ادامه داد: در شهرستانها انرژی ها و استعدادهای بسیار خوبی وجود دارد که به نوعی باید پرورش یابند تا سود آنان هم به شهرستان ها و هم به کل کشور برسد.