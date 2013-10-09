به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در امان، "مئان ابراهیم" رئیس تیم مهندسان آبرسانی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در اردن گفت: وقتی این پناهندگان به مرز میرسند، بیشترشان سفری سخت و طولانی را پشت سر گذاشتهاند. به مجرد رسیدن به مقصد نیز به آب، غذا، سرپناه و گاهی هم مراقبتهای درمانی نیاز دارند.
بر اساس آمار رسمی، بیش از 580 هزار سوری از زمان آغاز جنگ در کشورشان، به دیگر کشورها پناهنده شدهاند. حدود 30 درصد از پناهندگان سوری در اردوگاهها اسکان داده شدهاند و تعدادی نیز میهمان کشورهای میزبان شدهاند. از آنجایی که این پناهندگان سوری فقط با مال و اموال محدودی وارد اردن میشوند، با عبور از مرز ابتدا در مکانهای خاصی پذیرفته شده و نیازهای اولیه آنان برآورده میشوند.
بیشتر این پناهندگان در مناطق شمالی اردن، در نزدیکی مرز سوریه باقی میمانند، مثلا در اربد، مفرق، رمتا و یا زرقاء که در نتیجه فشار زیادی بر منابع بسیار محدود موجود وارد میشود. یکی از نمایندگان کمیته بینالمللی صلیب سرخ به نام "نانا چوخوا" گفت: تا حال توانستهایم غذا و اقلام بهداشتی را بین 58 هزار پناهنده سوری توزیع کنیم. در حالی که هدف اصلی ما عبارت بوده است از کمک به پناهندگان، در صدد کاستن از بار جمعیتهای میزبان هم بودهایم.
در اردوگاه الزعتری در استان مفرق در شمال شرقی پایتخت اردن، کمیته بینالمللی صلیب سرخ به هزاران پناهنده سوری که در آرزوی تماس گرفتن با اعضای خانوادههای خود در سوریه و نقاط دیگر هستند، در این رابطه کمک کرده است. "علی عبدالله" رئیس بخش خدمات جستجو کمیته بینالمللی صلیب سرخ در امان گفت: مردم در نتیجه قطع رابطه با عزیزان خود رنج بسیاری را متحمل میشوند، چون نمیدانند که آنها کجا هستند و اینکه آیا در امن و امان هستند یا نه. از آغاز سال میلادی جاری، بیش از 24 هزار پناهنده در این اردوگاه فرصت یافتهاند تا با اعضای خانواده خود تماس تلفنی مجانی برقرار کنند.
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