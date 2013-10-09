ندامتگاه نسوان و کانون اصلاح و تربیت ارومیه الگویی کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از زندان مرکزی ارومیه با اشاره به اجرای طرح بهسازي و عمران زندان مركزي، ندامتگاه نسوان و كانون اصلاح و تريبت ارومیه، افزود: در اين مجموعه فضاي زندانها با قدامات انجام شده توسعه خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه در این راستا ندامتگاه نسوان و كانون اصلاح و تريبت اروميه نمونه و الگويی برای سایر استانهای کشور است، اظهار داشت: همچنین فعاليتهاي قرآني، روان درماني و اشتغال در زندان مركزي اروميه تقدير چشمگير و قابل تقدير است.

رئیس سازمان زندانهای کشور با اشاره به اینکه با وجود زیاد بودن جمعيت كيفري در زندانهای آذربایجان غربی، ادامه داد: مسئولان استان با تمام توان فعاليتهاي فرهنگي، ديني، بهداشتي، مشاوره اي، حرفه آموزي و ايجاد مراكز سلامت جهت ترك اعتياد مددجويان را دنبال مي كنند.

اسماعیلی با بیان اینکه هم اكنون در سايه فعاليت هاي فرهنگي و ديني صورت گرفته در زندان هاي آذربایجان غربی قرآن و پرداختن به آموزه هاي قرآني فراگير شده و مورد توجه جدي مددجويان قرار گرفته، ادامه داد: در مراكز سلامت ترك اعتياد، مددجويان معتاد با كسب مهارت هاي آموزشي توانسته اعتياد خود را كنار گذاشته و سالم و پاك در زندان تحمل كيفر كنند.

حجت الاسلام حميد شهرياري معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و غلامحسين اسماعيلي رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني كشور به همراه هيئت قضايي از مجموعه زندانهاي اروميه بازديد كردند.

در اين بازديد نمايندگان رئيس قوه قضائيه از بندهاي پذيرش، قسمت هاي مختلف اداري، روان درماني، متادون درماني، بندجوانان، نظامي، ندامتگاه نسوان، كانون اصلاح وتربيت، حوزه فرهنگي و تربيتي و مركز اشتغال و حرفه آموزي زندان بازديد كردند.

ديدار با مددجويان، آشنايي با مشكلات و نارسائي هاي موجود در زندان، حضور در جشن كوچك مهد كودك پرندگان مهاجر ندامتگاه نسوان و بازديد از ساختمان در حال اتمام بازداشتگاه مركزي اروميه از ديگر بخشهاي بازديد نمايندگان قوه قضاييه از مجموعه زندان مركزي اروميه بود.