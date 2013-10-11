"عملیات مهدکودک" پیشتاز نظرسنجی مردمی جشنواره کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان چهارمین روز نمایش فیلم‌ها در سینماهای سطح شهر اصفهان و پس از شمارش آرای مردمی همچنان فیلم سینمایی "عملیات مهدکودک" ساخته فرزاد اژدری در جذب نظر مثبت مخاطبان پیشتاز است و فیلم "تنهای، تنهای تنها" به کارگردانی احسان عبدی‌پور پس از این فیلم در جدول نتایج آرا قرار دارد.

در صدر این جدول به دلیل پایان سانس‌های نمایش "عملیات مهدکودک" و "تنهای، تنهای تنها"، تغییری در امتیازها به وجود نیامده اما فصل بلوغ با سه پله صعود در رده سوم جدول قرار گرفته است.

شمارش آرا نشان می‌دهد "عملیات مهدکودک" با امتیاز ۱/۶۹۹۰، "تنهای، تنهای تنها" با امتیاز ۱/۰۵۶۰، "فصل بلوغ" با امتیاز ۰/۸۹۹۲ ،"سفر زمان" با امتیاز ۰/۸۰۹۷، "بچگیتو فراموش نکن" با امتیاز ۰/۷۶۴۴ و "افسانه سرزمین گوهران" با امتیاز ۰/۶۵۹۴ قرار دارند.

شمارش آرا امروز ادامه می‌یابد و در مراسم پایانی جشنواره، به فیلم برگزیده تماشاگران پروانه زرین تعلق می‌گیرد



