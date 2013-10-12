به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحماني فضلي صبح روز شنبه در بدو ورود به اراك در فرودگاه اين شهر در جمع خبرنگاران افزود: استانداران بايد اعتدال، پويايي و نشاط اجتماعي را سرلوحه خود قرار دهند و مردم نيز بايد همكاري تنگاتنگي با مديريت ارشد استانها و خانواده دولت داشته باشند.

وي نمايندگان مجلس را به عنوان سفيران مردم از استان ها دانست و اظهارداشت: نمایندگان نقش و وظيفه سنگيني در قانون گذاري و همراهي با دولت بر عهده دارند و انتظار مي رود در سطح ملي و منطقه اي یاریگر دولت باشند.

رحماني فضلي از معرفی مابقی استانداران استانهای کشور خبر داد و افزود: تاكنون ۱۵ استاندار دولت يازدهم معرفي شده اند و اين هفته نيز سه تا چهار استاندار معرفي مي شوند كه در مقطع نزدیک به سه ماه کار دولت، ركورد خوبي است.

وي ادامه داد: دولت يازدهم خود را خادم مردم مي داند و ايجاد اشتغال، توليد، تقويت نشاط اجتماعي و بلوغ تشكل هاي مردم نهاد، سرلوحه برنامه هاي اين دولت است.

گفتنی است امروز محمد حسین مقیمی به عنوان استاندار دولت تدبیر و امید معرفی می شود و علی اکبر شعبانی فرد از استان خداحافظی می کند.