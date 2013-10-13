آمادگی پایگاههای کمیته امداد برای دریافت نذورات عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس دارائی مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی این نهاد از آمادگی این نهاد جهت دريافت کمکهاي نقدي و غير نقدي حجاج بيت اله الحرام در سراسر کشور خبرداد.

وی یادآور شد: شماره حساب 9999 کميته امداد امام خميني(ره) نزد بانک ملي قابل واریز در سایر شعب آماده دريافت کمکهاي نقدي حجاج گرامی است.

عضو شورای معاونان کمیته امداد امام(ره) با اشاره به پایگاههای اصلی کمیته امداد امام(ره) در استان تهران برای دريافت نذورات عید سعید قربان افزود: این مراکز در استان تهران در حوزه شمیرانات واقع در بزرگراه آفریقا، کوچه گل افشان، پلاک 23، کمیته امداد منطقه یک، در حوزه شمال شرق واقع در خیابان دماوند، مسیل جاجرود، خیابان شواخ، پلاک 95، کمیته امداد منطقه 13 و اتوبان رسالت، خیابان فرجام، بین چهارراه حسین خانی و ولیعصر(عج)، مرکز حامی یابی، حوزه جنوب غرب واقع در ترمینال جنوب، ضلع جنوبی خیابان شهید بخارایی، جنب ایران خودرو، مرکز پشتیبانی بعثت؛حوزه شمال غرب، بلوار اصلی تهرانسر، خیابان 22، پلاک 9 کمیته امداد شمال غرب و حوزه مرکزی واقع در خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به خیابان جمهوری، خیابان فلاح زادگان، کمیته امداد امام (ره) حوزه مرکزی آماده دریافت کمکهاي نقدي و غير نقدي حجاج بيت اله الحرام است.

هر ساله در روز عيد سعيد قربان دفاتر كميته امداد امام خميني (ره) در سراسر كشور به جمع آوري گوشت قرباني و دريافت نذورات مردم خداجو و نيكوكار ايران اسلامي اقدام مي‌كنند و گوشتهاي قرباني جمع‌آوري شده بلافاصله در اختيار نيازمندان قرار مي‌گيرد.