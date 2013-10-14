"زندگی جای دیگری است" به صداگذاری رسید

سیدامر سیدزاده تهیه‌کننده "زندگی جای دیگری است" در گفتگو با خبرنگار مهر خبر داد که این فیلم سینمایی به مرحله صداگذاری رسیده است. وی ادامه داد: صداگذاری "زندگی جای دیگری است" به کارگردانی منوچهر هادی توسط حسین ابوالصدق انجام می‌شود و مراحل تنظیم رنگ آن نیز به پایان رسیده است.

وی بیان کرد: هنوز با آهنگساز مورد نظر برای ساخت موسیقی این فیلم سینمای به توافق نرسیده‌ایم، اما به زودی ساخت موسیقی را آغاز خواهیم کرد.

سیدزاده تاکید کرد: اولین نمایش فیلم سینمایی "زندگی جای دیگری است" در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر خواهد بود.

حامد بهداد، نیکی کریمی، يکتا ناصر، محمدحسين سيدزاده، رضا سخايي، بازيگران نوجوان: اميد کماري، ثمين حاجي مختاري و پارسا پیروزفر بازيگران اين فيلم هستند.

این فيلم داستان مردی به نام داود، بهيار مجرب بيمارستان است كه بيماران مبتلا به مرگ را احيا مي‌كند اما حالا مرگ به سراغ او آمده است.

اين سومين فيلم بلند منوچهر هادی بعد از "قرنطينه" و "يكی می خواد باهات حرف بزنه" است. فيلم قبلی او دو سال قبل در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد و با استقبال مردم و منتقدان روبرو شد.



آخرین ساخته منوچهر هادی "یکی می‌خواد باهات حرف بزنه" سیمرغ بلورین بازیگر مکمل زن را برای یکتا ناصر به ارمغان آورد.