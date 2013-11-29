آهنگساز "زندگی جای دیگری است" مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ثابت موسیقی فیلم سینمایی "زندگی جای دیگری است" به کارگردانی منوچهر هادی را می‌سازد.

تهیه‌کنندگی این اثر را سید امیر سیدزاده برعهده داشته و این فیلم سینمایی قرار است برای اولین بار در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآید.

حامد بهداد، نیکی کریمی، يکتا ناصر، محمدحسين سيدزاده، رضا سخايي، اميد کماری، ثمين حاجی مختاری و پارسا پیروزفر بازيگران اين فيلم هستند.

این فيلم داستان مردی به نام داود، بهيار مجرب بيمارستان است كه بيماران مبتلا به مرگ را احيا مي‌كند اما حالا مرگ به سراغ او آمده است.

اين سومين فيلم بلند منوچهر هادی بعد از "قرنطينه" و "يكی می خواد باهات حرف بزنه" است. فيلم قبلی او دو سال قبل در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد و با استقبال مردم و منتقدان روبه‌رو شد.