یافته های علمی در قالب استانداردها عرضه شوند/ عدم سرمایه گذاری در استاندارد سازی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت ستوده قره باغ ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از 30 واحد نمونه استاندارد آذربایجان غربی دغدغه اصلی سازمان ملی استاندارد ایران را استاندارد سازی همه ابعاد و سطوح زندگی ایرانیان دانست و افزود: اما متاسفانه این در حالی است که سرمایه گذاری در این راستا انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه امروز در بسیاری از کشورهای جهان سرمایه گذاری برای تدوین و رعایت و اجرای استانداردها انجام می شود، اظهار داشت: این در حالی است که هنوز در این ایران در حوزه استاندارد سازی به بلوغ لازم برای سرمایه گذاری در این بخش نرسیده و از این رو با مشکلاتی نیز مواجه هستیم.

رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران با تاکید بر اینکه استاندارد یک موضوع و مسئله فرابخشی است، ادامه داد: ایران رتبه 16 تا 19 تولید علم در دنیا را به خود اختصاص داده ولی هنوز یافته های علمی به استاندارد تبدیل نشده که دلیل این امر نیز بی توجهی به استاندارد سازی و سرمایه گذاری در این بخش است.

ستوده قره باغ همچنین با انتقاد از اینکه هنوز ما نتوانسته ایم زیرساختها و بسترهای لازم در دانشگاههای کشور برای تبدیل یافته های علمی به استانداردها را هم فراهم کنیم، اعلام کرد: ادامه این روند تولید علم نفعی را برای کشور به ارمغان نداشته و تولیدات علمی در حد مقاله ها و ثبت در پایگاههای علمی معتر باقی می مانند.

وی استاندارد را ناظر بر واردات، تولید و صادرات کالاها به خارج از کشور دانست و با اشاره به اینکه کم توجهی به استاندارد مانع توسعه صنعتی، خدماتی، تولیدی و در نهایت از دست رفتن فرصتهای شغلی و ... می شود، گفت: تلاش برای تدوین استانداردهای صادرات محور در استانها ضروری است.

وی تدوین استانداردهای صادرات محور برای حمایت از تولیدات بومی و منطقه ای را مستلزم توجه به امر سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: با وجود حمایتهای لازم از استاندارد سازی و ارتقای جایگاه سازمان استاندارد در سطح کشور این توجهات خوب ولی کافی نبودند.

رئیس پژوهشگاه استاندارد ایران با تاکید بر لزوم تدوین و رعایت استانداردهای تشویقی و کارخانه ای توسط واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی، اعلام کرد: باید با تدوین و رعایت استانداردهای کارخانه ای برای برند سازی محصولات در سطح بازار های جهانی زمینه را فراهم کنیم.

در این مراسم در آستانه روز جهانی استاندارد از 30 واحد تولیدی، خدماتی، صنعتی، پیشکسوت صنعتی، عضو هیئت علمی دانشگاهی و مدیران نمونه کنترل کیفیت استاندارد آذربایجان غربی تجلیل شد.