تولید پربرکت برنج در مازندران/ رشد تولید شلتوک

به گزارش خبرنگار مهر، مازندران بیش از 240 هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد و قطب مهم تولید برنج در کشور محسوب می شود. مازندران با داشتن 38 درصد سطح زیر کشت و 42 درصد تولید برنج کشور، تأمین کننده اصلی برنج کشور است.

پیش بینی می شود امسال بیش از 1.4 میلیون تن شلتوک در مازندران تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پیش بینی تولید 1.4 میلیون تن شلتوک برنج از اراضی شالیزاری مازندران در سال زراعی جاری خبر داد. 42 درصد برنج کشور در مازندران تولید می شود رضا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، توسعه کشت ارقام پرمحصول و کشت دوم را از اولویت های مهم کاری سازمان جهاد کشاورزی مازندران در کشت برنج برای سال زراعی جاری اعلام کرد. وی افزود: مازندران با داشتن 38 درصد سطح زیر کشت و 42 درصد تولید برنج کشور، تأمین کننده اصلی برنج کشور است.

وی درباره نرخ عمده فروشی انواع برنج تولیدی استان مازندران اعلام داشت: میانگین قیمت عمده فروشی انواع برنج تولیدی استان مازندران در شالیکوبی های این استان به تفکیک ارقام محلی و پر محصول در هفته منتهی به بیستم مهر ماه سالجاری شامل انواع طارم محلی 53 تا 55 هزار ریال، طارم هاشمی 52 تا 54 هزار ریال، بی نام 51 تا 53 هزار ریال، خزر بین 38 تا 40 هزار ریال، شیرودی 34 تا 36 هزار ریال، فجر 38 تا 40 هزار ریال، ندا و نعمت 29 تا 32 هزار به ازای هر کیلوگرم بوده است.

تولید 925 تن شلتوک در میاندرود

مدیر جهاد کشاورزی میاندرود گفت: پیش بینی می گردد در سالجاری بیش از 925 تن شلتوک از اراضی کشت مجدد برنج و پرورش رتون از اراضی شالیزاری شهرستان میاندرود استحصال شود.

موسوی افزود: در راستای افزایش تولید برنج، برداشت مجدد برنج در اراضی شالیزاری شهر سورک شهرستان میاندرود آغاز شد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود از سطوح کشت مجدد برنج و پرورش رتون این شهرستان در سالجاری بالغ بر 925 تن شلتوک تولید گردد.

وی عنوان کرد: یادآور می شود حجم عملیات بهزراعی برنج این شهرستان در سالجاری بالغ بر هشت هزار و 523 هکتار بوده است که بیش از شش هزار هکتار به ارقام پر محصول و بالغ بر دو هزار و 523 هکتار به ارقام محلی اختصاص یافت.

همچنین مدیر جهاد کشاورزی نوشهر نیز، یش بینی تولید شلتوک از اراضی شهرستان را بیش از پنج هزار و 480 تن شلتوک اعلام کرد.

پیش بینی تولید سه هزار تن برنج در نوشهر

میرحسین سنجرانی افزود: پیش بینی می گردد در سال زراعی جاری سه هزار و 288 تن برنج سفید از اراضی شالیزاری شهرستان نوشهر استحصال گردد.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت اراضی شالیزاری این شهرستان بالغ بر هزار و 370 هکتار است، گفت: از این سطوح هزار و 350 هکتار به ارقام محلی و ما بقی به ارقام پر محصول اختصاص داشته است تصریح می شود: میانگین عملکرد ارقام محلی برنج این شهرستان در هکتار بالغ بر چهار هزار و 50 کیلوگرم و ارقام پر محصول 6 تن در هکتار است.

سنجرانی افزود: پیش بینی می شود از اراضی پرورش رتون شهرستان نوشهر بیش از 12 تن محصول رتون با میانگین عملکرد 1100 کیلوگرم در هکتار تولید گردد.