به گزارش خبرنگار مهر، این هفته همزمان با فرارسیدن ایام تعطیلات بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی تورهای گردشگری داخلی خود را گران تر از روزهای دیگر هفته می فروختند به همین علت خبرنگار مهر پیگیر این ماجرا شد و درباره اینکه دفاتر خدمات مسافرتی تورهای گردشگری خود را در روزهای آخر هفته و یا در ایام تعطیلات مانند عید قربان و یا عید غدیر 100 تا 200 هزار تومان گران تر از روزهای دیگر سال می فروشنداز مدیرکل دفتر امور مراکز خدمات گردشگری سوال کرد که او هم جواب داد:مردم از دفاتر خدمات مسافرتی که تورهای گردشگری را در ایام تعطیلات گران تر از روزهای دیگر می فروشند شکایت کنند تا معاونت گردشگری آن را پیگیری کند. در بیشتر مواقع بین فروشنده و خریدار توافق انجام می شود و مسافر با میل خود چنین تورهایی را گران می خرد درحالی که ما بارها اعلام کرده ایم که نباید این تورها افزایش نرخ داشته باشند مگر آن که خدمات ویژه ای ارائه کنند.

رئیس موسسه شرق شناسی شیکاگو به ایران آمد

به بهانه شرکت در همایش باستان شناسی ایران، رئیس موسسه شرق شناسی شیکاگو روز اول آبان ماه به دعوت انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران برای شرکت در همایش بین المللی باستان شناسان به ایران آمد.

همایش بین المللی باستان شناسان جوان در روز پنجم تا هفتم آبان ماه، در تالار فردوسی دانشگاه تهران با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، دانشجویان باستان شناسی غیر ایرانی و باستان شناسان ایران برگزار می شود. به همین منظور از آقای گیل استاين، رئيس موسسه شرق شناسی شیکاگو نیز دعوت کرده ایم تا در این مراسم حضور داشته باشد.

مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی به تهران منتقل شد

انتقال اسناد از 2 ماه قبل و با کتابهای مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی آغاز شد و شبانگاه 22 مهر 92 با انتقال اسناد تاریخی باستانشناسی کشور به ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در خیابان آزادی به پایان رسید.

مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در سال1389 و در زمان ریاست حمید بقایی بر این سازمان در قالب آنچه طرح انتقال سازمانهای دولتی از تهران به شهرستانها خوانده می شد از تهران به شیراز و تخت جمشید منتقل و با اعتراض کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی روبرو شد.به ویژه جامعه باستانشناسی کشور بر این باور بودند که اسناد در شرایط نامطلوبی نگهداری می شوند و آسیبهای زیادی متوجه آنها است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت:از آنجا که در زمان انتقال این اسناد در سازمان میراث فرهنگی نبودم نمی توانم اظهار نظر دقیقی داشته باشم اما در بازدیدی که از شیراز پس از تصدی ریاست پژوهشگاه داشتم متوجه شدم بخشی از اسناد و مدارک در یک سوله نگهداری می شده که از نظر شرایط محیطی مانند نور، رطوبت ، دما و عوامل تهدید کننده مانند باکتریها واجد شرایط مناسب نبوده است.

بازگشت هزاران سند معاونت حفظ و احیای میراث فرهنگی به تهران

جدا از اسناد مربوط به مرکز اسناد پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی که چندی پیش به تهران بازگشت، هزاران سند و گزارش از بافتها و بناهای تاریخی متعلق به معاونت حفظ و احیای بافتها، محوطه ها و بناهای تاریخی نیزدر قالب 188 کارتن از شیراز به تهران منتقل می شود.

قرار است گزارشهای مربوط به معاونت حفظ و احیای بافت ها ، محوطه ها و بناهای تاریخی نیزدر قالب 188 کارتن از شیراز به تهران منتقل شود. این اسناد، گزارش کارشناسان و باستان شناسان از بافت ها، بناها و محوطه های تاریخی و صورت جلسه های شورای فنی، گزارش طرح های مستند سازی و مرمت بناها، مکاتبات اداری پیرامون آثار تاریخی است. بررسی طرح یک فوریت الزام شهرداری به تملک و بازسازی کاخ عین الدوله در شورای شهر طرح یک فوریت الزام شهرداری تهران به تملک، حفظ و بازسازی عمارت معروف عین الدوله با امضای 12 نفر از اعضای شورای شهر تهران در جلسه این هفته شورای شهر تهران بررسی شد. کاخ عین الدوله در شمال شهر تهران یکی از عمارتهای به ثبت رسیده دوره قاجار است که چندی پیش یکی از سرمایه گذاران بخش خصوصی با مجوزی که از کمیسیون ماده 5 و رئیس سابق اداره کل میراث فرهنگی تهران گرفته، قصد داشت تا در حریم درجه یک این اثر، برج بسازد تا اینکه مدتی پیش خبرگزاری مهر، گزارشی از وضعیت این کاخ منتشر و اعلام کرد که مدیریت جدید میراث فرهنگی تهران این ساخت و ساز را متوقف کرده است. در جلسه شورای شهر تهران که سه شنبه این هفته برگزار شد، این موضوع با عنوان "حذف ملک عرصه و عمارت عین الدوله از واحد فروش معاونت املاک و مستغلات شهرداری تهران و حفظ وضعیت فرهنگی و تاریخی موجود و بازگشت به وضعیت اصلی توسط شهرداری منطقه4" مورد بررسی قرار گرفت. تاخیر 5 ساله ایران برای ارسال فهرست جدید میراث پیشنهادی یونسکو مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی گفت: هر کشوری در یونسکو فهرست موقتی از آثار تاریخی پیشنهادی دارد که در انتظار ثبت جهانی هستند اما ایران از پنج سال پیش تا کنون فهرست جدید خود را به سازمان یونسکو ارسال نکرده است. فرهاد نظری با بیان اینکه، تا کنون 39 اثر تاریخی، 11 اثر تاریخی و طبیعی و دو چشم انداز و منظر فرهنگی تاریخی الموت و رامسر به یونسکو پیشنهاد شده است گفت: امیدواریم در آینده نزدیک، این فهرست را به روز کرده و آن را ارسال کنیم. تعدادی از آثار معنوی، ثبت فرمایشی شده اند/ قدمت 80 ساله پرونده های ثبتی آندره گدار بسیاری از این پرونده ها چون تقریبا 80 سال از زمان تهیه آنها می گذرد به تنهایی یک اثر تاریخی محسوب می شوند و دارای اهمیت هستند. اولین پرونده ها مربوط به سال 1310 است یعنی عکسها و پرونده هایی که آندره گدار، باستان شناس فرانسوی به زبان فارسی و فرانسه تهیه کرده غیر از ارزش حقوقی، ارزش تاریخی نیز دارند. اینها کارتهایی هستند که توضیحات و عکس و سوابق یک اثر را به همراه دارند. همچنین مدیرکل دفتر ثبت آثار پرده از برخی مسائل برداشت و به خبرنگار مهر گفت که برخی از پرونده های ثبتی میراث معنوی فرمایشی ثبت شده اند و اصلا پرونده ای نداشته اند. ثبت جهانی مناسک حج متوقف ماند ایران برای اولین بار پرونده مناسک حج را به کوشش هانی رستگاران و نصرآبادی از کارشناسان میراث فرهنگی پیشنهاد داد و پس ثبت ملی آن، قرار شد تا مسئولان سازمان میراث فرهنگی آن را پیگیری کرده و با مشارکت کشورهای اسلامی دیگر این میراث معنوی را در فهرست میراث اسلامی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آيسسكو) ثبت جهانی کند اما این رویداد تنها در حد یک طرح ثبت ملی آن باقی ماند. دو آژانس گردشگری در عرصه ارزآوری نمونه شدند دو آژانس گردشگری به علت برگزاری تورهای گردشگری ورودی و فعالیت در عرصه ارز آوری به عنوان صادر کننده نمونه معرفی شدند. هر ساله تعدادی از آژانسدارانی که در بخش تورهای ورودی فعال هستند، به عنوان صادر کننده نمونه معرفی می شوند امسال نیز در روز ملی صادرات شرکت گشت تور شیراز و شرکت ایران دوستان به عنوان فعال ترین آژانس در بخش گردشگری لوح تقدیر دریافت کردند.

چه اشکالی دارد خانمها قلیان بکشند

جنجالی ترین خبری که این هفته در حوزه میراث فرهنگی منتشر شد مربوط به اظهار نظر رئیس سازمان میراث فرهنگی نسبت به قلیان کشیدن و مجوزهایی بود که برخی از افراد از سازمان میراث فرهنگی می گیرند و در اماکن تاریخی قهوه خانه با سرو قلیان راه می اندازند.

محمد علی نجفی با حضور در یک برنامه تلویزیونی نظرش را در این باره داد و گفت: موافق عرضه قلیان در برخی از مکان ها هستم اما نمی گویم در هر رستوران و فضای بسته و یا خانوادگی قلیان سرو شود، اما مکان های مناسبی برای این کار هم وجود دارد.باید ببینیم چقدر امکان تفریح و نفس کشیدن برای مردم ایجاد کرده ایم. آیا اگر محدودیت ایجاد کنیم جوانها نمی روند در جای دیگری قلیان بکشند؟ بدتر از آن ممکن است در خانه غیر از قلیان چیزهای دیگری هم بکشند.