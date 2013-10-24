به گزارش خبرنگار مهر، این هفته همزمان با فرارسیدن ایام تعطیلات بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی تورهای گردشگری داخلی خود را گران تر از روزهای دیگر هفته می فروختند به همین علت خبرنگار مهر پیگیر این ماجرا شد و درباره اینکه دفاتر خدمات مسافرتی تورهای گردشگری خود را در روزهای آخر هفته و یا در ایام تعطیلات مانند عید قربان و یا عید غدیر 100 تا 200 هزار تومان گران تر از روزهای دیگر سال می فروشنداز مدیرکل دفتر امور مراکز خدمات گردشگری سوال کرد که او هم جواب داد:مردم از دفاتر خدمات مسافرتی که تورهای گردشگری را در ایام تعطیلات گران تر از روزهای دیگر می فروشند شکایت کنند تا معاونت گردشگری آن را پیگیری کند. در بیشتر مواقع بین فروشنده و خریدار توافق انجام می شود و مسافر با میل خود چنین تورهایی را گران می خرد درحالی که ما بارها اعلام کرده ایم که نباید این تورها افزایش نرخ داشته باشند مگر آن که خدمات ویژه ای ارائه کنند.
همایش بین المللی باستان شناسان جوان در روز پنجم تا هفتم آبان ماه، در تالار فردوسی دانشگاه تهران با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، دانشجویان باستان شناسی غیر ایرانی و باستان شناسان ایران برگزار می شود. به همین منظور از آقای گیل استاين، رئيس موسسه شرق شناسی شیکاگو نیز دعوت کرده ایم تا در این مراسم حضور داشته باشد.
مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در سال1389 و در زمان ریاست حمید بقایی بر این سازمان در قالب آنچه طرح انتقال سازمانهای دولتی از تهران به شهرستانها خوانده می شد از تهران به شیراز و تخت جمشید منتقل و با اعتراض کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی روبرو شد.به ویژه جامعه باستانشناسی کشور بر این باور بودند که اسناد در شرایط نامطلوبی نگهداری می شوند و آسیبهای زیادی متوجه آنها است.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت:از آنجا که در زمان انتقال این اسناد در سازمان میراث فرهنگی نبودم نمی توانم اظهار نظر دقیقی داشته باشم اما در بازدیدی که از شیراز پس از تصدی ریاست پژوهشگاه داشتم متوجه شدم بخشی از اسناد و مدارک در یک سوله نگهداری می شده که از نظر شرایط محیطی مانند نور، رطوبت ، دما و عوامل تهدید کننده مانند باکتریها واجد شرایط مناسب نبوده است.
قرار است گزارشهای مربوط به معاونت حفظ و احیای بافت ها ، محوطه ها و بناهای تاریخی نیزدر قالب 188 کارتن از شیراز به تهران منتقل شود.
این اسناد، گزارش کارشناسان و باستان شناسان از بافت ها، بناها و محوطه های تاریخی و صورت جلسه های شورای فنی، گزارش طرح های مستند سازی و مرمت بناها، مکاتبات اداری پیرامون آثار تاریخی است.
کاخ عین الدوله در شمال شهر تهران یکی از عمارتهای به ثبت رسیده دوره قاجار است که چندی پیش یکی از سرمایه گذاران بخش خصوصی با مجوزی که از کمیسیون ماده 5 و رئیس سابق اداره کل میراث فرهنگی تهران گرفته، قصد داشت تا در حریم درجه یک این اثر، برج بسازد تا اینکه مدتی پیش خبرگزاری مهر، گزارشی از وضعیت این کاخ منتشر و اعلام کرد که مدیریت جدید میراث فرهنگی تهران این ساخت و ساز را متوقف کرده است.
در جلسه شورای شهر تهران که سه شنبه این هفته برگزار شد، این موضوع با عنوان "حذف ملک عرصه و عمارت عین الدوله از واحد فروش معاونت املاک و مستغلات شهرداری تهران و حفظ وضعیت فرهنگی و تاریخی موجود و بازگشت به وضعیت اصلی توسط شهرداری منطقه4" مورد بررسی قرار گرفت.
فرهاد نظری با بیان اینکه، تا کنون 39 اثر تاریخی، 11 اثر تاریخی و طبیعی و دو چشم انداز و منظر فرهنگی تاریخی الموت و رامسر به یونسکو پیشنهاد شده است گفت: امیدواریم در آینده نزدیک، این فهرست را به روز کرده و آن را ارسال کنیم.
ایران برای اولین بار پرونده مناسک حج را به کوشش هانی رستگاران و نصرآبادی از کارشناسان میراث فرهنگی پیشنهاد داد و پس ثبت ملی آن، قرار شد تا مسئولان سازمان میراث فرهنگی آن را پیگیری کرده و با مشارکت کشورهای اسلامی دیگر این میراث معنوی را در فهرست میراث اسلامی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی (آيسسكو) ثبت جهانی کند اما این رویداد تنها در حد یک طرح ثبت ملی آن باقی ماند.
وی درباره ممنوعیت قلیان برای خانم ها گفت: من موافق این ممنوعیت نیستم. اگر من با همسر و دخترم قلیان کشیدم چه اشکالی دارد که آنها هم یک پک قلیان بکشند. البته می دانم بسیاری از افراد با این حرفم مخالف هستند. باید دید تفریحات مردم چقدر است و ببینیم که آیا ممنوعیت آن قابل دفاع است یا نه. شاید برخی از این محدودیتها بیش از حد بوده است اگر این محدودیتها خود را به شکل دیگری نشان داد آن وقت چه؟ شاید باید در برخی از تصمیمات تردید کنیم. هر چه انسان را منع کنید او حریص تر می شود.
این اظهار نظر نجفی، واکنش های متعددی را در بر داشت تا جایی که بسیاری با او موافقت و یا مخالفت کردند و می گفتند رئیس یک سازمان فرهنگی نباید رسما مجوز استفاده از قلیان را به مردم می داد آن هم زمانی که همه پزشکان سعی دارند مردم را از مضرات قلیان آگاه کنند. از سوی دیگر شاید بهنر بود که می گفت در اماکن تاریخی و ملی مجوزی برای قلیان کشیدن نمی دهیم.
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