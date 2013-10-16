درخواست مقامات برزیلی برای دیدار با افشاگر جاسوسی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس"، پلیس فدرال و کمیته بازرسی سنای برزیل اعلام کرده اند خواستار دیدار و پرسیدن سئوالاتی از "ادوارد اسنودن" هستند.

آنها هدف از این کار را به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از برزیل عنوان کرده اند.

گفته شده است تماس ها و ارتباطات رئیس جمهور برزیل و معاونان وی توسط آمریکا رصد می شده است.

"ریکاردو فراکو" رئیس کمیته تحقیق سنا ضمن اعلام این خبر گفت: از دولت روسیه خواهیم خواست تا اجازه تماس با اسنودن از طریق ویدئو کنفرانس را به ما بدهد.

ادوارد اسنودن کارمند سابق سیا بعد از افشای اطلاعاتی آمریکا از کشورهای جهان پناهندگی دولت روسیه را دریافت کرده و در این کشور به سر می برد.