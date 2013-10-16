آغاز مراسم اختتامیه مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو با حضور ظریف و اشتون

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو ، چهارمین دور مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

تا کنون سه دور مذاکرات بین ایران و 1+5 در ژنو برگزار شده است. دور اول با حضور ظریف و اشتون و دورهای بعد نیز در سطح معاونین برگزار شد.

ایران طرح پیشنهادی خود را در نشست افتتاحیه به 1+5 ارائه کرد. در جلسات معاونین طرح پیشنهادی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

قرار است در این جلسه جمع بندی و نتیجه مذاکرات معاونین به اشتون و ظریف ارائه شود. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در پایان این دور در نشست های خبری جداگانه نتیجه مذاکرات را اعلام خواهند کرد.

ایران و 1+5 قرار است برای اولین بار در مذاکرات ژنو بیانیه مشترک منتشر کنند.