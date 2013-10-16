  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۸

گزارش خبرنگار اعزامی مهر/

آغاز مراسم اختتامیه مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو با حضور ظریف و اشتون

آغاز مراسم اختتامیه مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو با حضور ظریف و اشتون

چهارمین دور و نشست اختتامیه مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون روسای هیئت ها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو ، چهارمین دور مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

تا کنون سه دور مذاکرات بین ایران و 1+5 در ژنو برگزار شده است. دور اول با حضور ظریف و اشتون و دورهای بعد نیز در سطح معاونین برگزار شد.

ایران طرح پیشنهادی خود را در نشست افتتاحیه به 1+5 ارائه کرد. در جلسات معاونین طرح پیشنهادی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

قرار است در این جلسه جمع بندی و نتیجه مذاکرات معاونین به اشتون و ظریف ارائه شود. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در پایان این دور در نشست های خبری جداگانه نتیجه مذاکرات را اعلام خواهند کرد.

ایران و 1+5 قرار است برای اولین بار در مذاکرات ژنو بیانیه مشترک منتشر کنند. 

کد مطلب 2156930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها