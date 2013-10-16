به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 70 گروه مسلح مخالف دولت سوریه در جنوب این کشور که پیش از این از ائتلاف موسوم به ملی مخالفان حمایت می کردند، با صدور بیانیه از پایان حمایت خود از این ائتلاف خبر دادند.

این گروهها در بیانیه ای ویدیویی که امروز منتشر شده اعلام کردند: با توجه به شکست کمیته های سیاسی در رسیدن به اهداف مدنظر ما، دیگر از این ائتلاف حمایت نمی کنیم.

70 گروه مسلح در استانهای جنوبی سوریه که پیش از این زیرنظر "سلیم ادریس" فرماندهی ارتش آزاد فعالیت می کردند، خواستار ایجاد ارتشی واحد با حضور جبهه ترورییستی النصره شده اند.

پیش از این 30 گروه مسلح در شمال سوریه نیز اعلام کرده بودند دیگر ائتلاف مخالفان به ریاست "احمد الجربا" را به رسمیت نمی شناسند.