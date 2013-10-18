راهبرد جدید ارتش سوریه در برابر گروه های تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، تحولات سریع سوریه ظرف چند ماه اخیر، شاید مهمترین خبر رسانه‌های جهان بود.

ابتدا خبر حمله به غوطه شرقی در اطراف دمشق با سلاح شیمیایی، باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت نظام سوریه شد. بعد از این سناریو، آمریکا اعلام کرد به تنهایی برخلاف دفعات قبلی (منظور افغانستان و عراق است) به سوریه حمله‌ نظامی می کند. اما پس از چندی با ابتکار روسیه، آمریکا از مخمصه جنگ سوم منطقه درآمد و نظام سوریه داوطلبانه اعلام کرد که به سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی با نظارت سازمان ملل می‌پیوندد.

این ابتکار دیپلماتیک از جانب همگان پذیرفته شد. هم کشورهای غربی که عمدتاً مخالف نظام سوریه بودند و هم کشورهای حامی نظام سوریه مانند چین، روسیه و ایران.

تنها کشورهای عربی حوزه‌ خلیج فارس و از همه بیشتر عربستان بود که دچار آچمز سیاسی شده بود. حتی همپیمانان عربستان مانند قطر و ترکیه نیز مانند عربستان خواهان حمله نظامی به سوریه و حتی حزب‌الله نبودند. از طرفی کنفرانس ژنو موضوعی است که باعث اختلاف بین تروریستها شده، زیرا مجامع بین المللی مانند سازمان ملل گروههای تندرو تروریستی مانند دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را اصولا به رسمیت نمی‌شناسند. پس نفس برگزاری ژنو 2 باعث دودستگی بیشتر بین گروه مسلح ارتش آزاد از یک سو و القاعده از دیگر سو می‌شود. ضمن اینکه اخبار درگیری بین گروه داعش و النصره هم به گوش می‌رسد. این درگیری‌ها هم در سطح سیاسی و هم نظامی قابل تامل است.

در این بین، راهبرد جدید ارتش سوریه نیز قابل توجه است. این راهبرد مبتنی بر حملات هدفدار و محدود به تروریستها است. بدین صورت که ارتش سوریه با همکاری عضو دیگر جبهه‌ مقاومت، یعنی حزب الله، برتری خود را به رخ محور عربی- عبری- غربی می‌کشد.

حزب الله با سیطره‌ اطلاعاتی خود به منطقه، بیشتر تمرکز خود را به مناطق مرزی با اردن و لبنان گذاشته تا از ورود و خروج تروریستها به سوریه جلوگیری به عمل آورد. ضمن اینکه این کار به ثبات امنیت منطقه غیر از سوریه کمک می‌کند.

ارتش سوریه نیز با محاصره تروریستها، از رسیدن آذوقه و مهمات به آنها جلوگیری به عمل می‌آورد. شایان ذکر است که راهبرد جنگی تروریست‌ها بیشتر حول جنگ‌های نامنظم و به صورت پراکنده- و نه جمعی- است. بر اساس گزارش اندیشکده راهبردی تبیین، بنابراین با محاصره این نیروهای پراکنده و با توجه به درپیش روداشتن فصل سرما و اینکه بیشتر این تروریستها از مناطق گرمسیر مانند عربستان آمده اند و به سرمای مدیترانه‌ای سوریه عادت ندارند، می‌توان انتظار اخبار جدید را داشت. این اخبار که بیشتر نیز در حوزه‌ نظامی است، می‌تواند دست پر نظام سوریه را در ژنو 2 به همراه داشته باشد.

