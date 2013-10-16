جلوگیری از نفوذ تروریستها به خاک سوریه/ چهار امدادرسان صلیب سرخ آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ارتش سوریه در ادامه تعقیب گروههای تروریستی در استان الرقه توانست کارخانجات شکر، آردسازی و سیلوهای حبوبات را از کنترل تروریستهای النصره خارج کند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- نفوذ یک گروه مسلح از خاک لبنان به سوریه در منطقه تلکلخ در استان حمص با دخالت نیروهای ارتش سوریه ناکام ماند.

- نیروهای ارتش سوریه دو عملیات جدید را در شمال و شرق حلب علیه تروریستها آغاز کردند.

- کمیته بین المللی صلیب سرخ از آزادی چهار نفر از نیروهای امدادرسان این سازمان خبر داد. از سرنوشت سه امدادرسان دیگر که به دست گروههای مسلح بازداشت شده اند اطلاعی در دست نیست.

- خبرگزاری رویترز در گزارشی از ادامه درگیریها در سوریه با وجود آغاز ایام تعطیلات عید قربان خبر داد.

- شماری از تروریستهای اردنی و لیبیایی در عملیات روز گذشته ارتش در حومه دمشق به هلاکت رسیدند.

- 20 عضو جبهه تروریستی النصره در عملیات ویژه ارتش سوریه در منطقه الغاب در حومه حماه کشته شدند.

- عملیات سنگین ارتش سوریه در حومه ادلب، حلب و درعا با کشته شدن شمار زیادی از تروریستها و انهدام تجهیزات جنگی آنها همراه شد.