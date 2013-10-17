فیفا نسبت به شرط بندی هشدار داد/ ایران به دنبال کاپ اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، روز گذشته در سالن اجتماعات هتل کنتینانتال، نمایندگان فیفا، در حوزههای برگزاری مسابقات، بازاریابی، امنیتی، رسانهای و داوری مسابقات جام جهانی نوجوانان امارات، کارگاههایی برای کاروان ایران برگزار کردند.
در این کارگاه که همه اعضای کادرفنی سرپرستی رسانهای و بازیکنان در آن حضور داشتند، نمایندگان فیفا از طریق ارائه پاورپونت نکات موردنظر را در حوزههای برگزاری مسابقات، بازاریابی، امنیتی، رسانهای و داوری تشریح کردند.
در این کارگاهها نمایندگان فیفا ابتدا به هوشنگ مقدس، نماینده فدراسیون فوتبال در امور کشورهای حوزه خلیج فارس، لوح یادبود جام جهانی را اهدا کردند و پس از چک کردن پاسپورت و مدارک شناسایی بازیکنان، به هر کدام از 21 بازیکن تیم کشورمان نفری 100 دلار به عنوان پول توجیبی فیفا به مناسبت ورود به مسابقات هدیه دادند.
در کارگاه برگزاری مسابقات و مارکتینگ، مقرر شد که بازیکنان در زمان حضور در هتل، با چه پیراهنهایی باید تردد کنند و میتوانند برندهای حامی و اسپانسرشان را روی پیراهنهایشان داشته باشند اما در اماکنی که رسانهها در آن حضور دارند (سالن کنفرانس، زمین تمرین، محل برگزاری بازیها) باید پیراهنهایشان بدون تبلیغ باشد.
همچنین دستکشهای دروازهبانها و پیراهن بازیکنان و دیگر تجهیزات توسط ناظر فیفا چک شد. در بخش برگزاری مسابقات، مقرر شد که چه کسانی باید روی نیمکت بنشینند و نحوه اعطای بلیتهای بازیها به کادرفنی و سرپرستی و بازیکنان مشخص شد. در بخش رسانهای، اعلام شد که حضور رسانهها در هتل محل اقامت تیمها ممنوع است و در صورت حضور در اماکن مشخص شده توسط فیفا در لابیهای هتلها، باید هماهنگی لازم توسط مدیر رسانهای هر تیم با مدیر رسانهای فیفا و نماینده محلی فیفا در هر تیم صورت پذیرد.
در بخش امنیتی، افسر امنیتی فیفا با تشریح موارد لازم درباره بحثهای مربوط به شرط بندی توضیحات جالبی ارائه کرد. وی با اعلام اینکه در جام جهانی نوجوانان مکزیک 2011 نزدیک به 30 میلیون دلار و در جام جهانی جوانان 2013 ترکیه، 100 میلیون دلار شرط بندی شده است، نکات لازم درباره احتمال حضور افراد مشکوک در هتلها، زمینهای تمرینی و ورزشگاهها را گوشزد کرد و گفت بخش امنیتی فیفا مراقب وضعیت است اما بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی تیمهای حاضر در مسابقات باید خیلی سریع موارد را به افسر امنیتی فیفا گزارش دهند.
جالب اینجا بود که در این کارگاه، اسفندیار بهارمست، داور ایرانی الاصل فیفا که نماینده کمیته داوران فیفا در جام جهانی 2013 نوجوانان است نکات داوری را به زبان فارسی برای تیم ملی توضیح داد و فیلمهای آموزشی را برای تیم ایران پخش کرد. بهار مست که در ابوظبی است برای برگزاری کارگاه به دوبی آمده بود.
در پایان علی دوستی مهر خطاب به بهار مست با اشاره به اینکه تیم ایران افتخار میکند که یک ایرانی عضو ارشد فیفاست نکاتی که توسط بهارمست به بازیکنان ایران ارائه شد را مفید دانست و ابراز امیدواری کرد که بازیکنان ایران با نگرفتن کارتهای زرد و قرمز، تیم اخلاق جام جهانی 2013 شوند.
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