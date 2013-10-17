استقبال اندک تماشاگران و آرزوی سلامتی برای تصویربردار اصفهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و صبای قم در چارچوب رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

کیفیت پایین زمین چمن ورزشگاه فولادشهر از ابتدای این مسابقه مشخص بود و چمن بخش‌هایی از این ورزشگاه به میزان قابل توجهی زرد شده بود.

ذوب‌آهن در این بازی سینا عشوری و اکبر ایمانی را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت و به جای این دو بازیکن اویس کردجهان و هادی تامینی در ترکیب تیم ذوب‌آهن به میدان رفتند.

مرتضی تبریزی، بازیکن جوان ذوب‌آهن در ترکیب اصلی تیمش به میدان رفت و در غیاب گئورگ کاسپاروف در این مسابقه، مسعود همامی دروازه‌بان ذخیره ذوب‌آهن بود.

بر خلاف دیدارهای گذشته که معمولاً صلصالی کاپیتان ذوب‌آهن بود، مهدی رجب‌زاده مهاجم تیم ذوب‌آهن در این بازی بازوبند را بر بازو بسته بود.

تیم فوتسال نفت عراق در ورزشگاه فولادشهر حضور داشته و از نزدیک این بازی را تماشا می‌کرد.

نام مهدی ابراهیمی، تصویربردار شبکه اصفهان و برنامه گل که در کما به سر می‌برد، چند بار از بلندگوهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان برده شد.

سپهر حیدری پیش از آغاز بازی به طرف نیمکت صبای قم رفت؛ کیوان امرایی، رضا عنایتی و علی گودرزی نیز پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت ذوب‌آهن آمد.

استقبال اندک تماشاگران از این مسابقه کاملا مشخص بود و کمتر از هزار نفر در ورزشگاه فولادشهر حضور داشتند.

اسماعیل فرهادی برای این مسابقه در ترکیب اصلی تیمش قرار نگرفته بود.

کیوان امرایی، بازیکن سابق تیم ذوب‌آهن که در ترکیب تیم صبا به میدان می‌رفت، بعد از گلزنی تیمش مقابل ذوب‌آهن که توسط او به ثمر رسید، به شدت خوشحالی کرد.

میلان میاتوویچ، دروازه‌بان ذوب‌آهن بعد از دریافت گل در نیمه نخست بازی با عصبانیت بر روی سر خودش زد.

ماریو داسیلوا، مهاجم برزیلی سابق نفت تهران که چند جلسه با ذوب‌آهن تمرین کرده و احتمال دارد با تیم ذوب‌آهن قرارداد امضا کند، برای تماشای این بازی در ورزشگاه فولادشهر حضور پیدا کرده بود.

نیمه نخست این بازی با نتیجه پیروزی یک بر صفر به سود تیم صبای قم به پایان رسید.