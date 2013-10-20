وقوع زلزله فرضی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی موسوی قائم مقام شهردار منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت: انجام مانورهايی از این دست که دارای جنبه آموزشی و تمرین حضور موثر مردم در کاهش اثرات حوادث و مشارکت نیروهای داوطلب برای تخلیه امن و اسکان اضطراری است، از اهميت خاصی برخوردار است.

وی ضمن اعلام این مطلب که تعداد 240 نفر از سازمانهای مختلف امدادی به همراه نیروهای داوطلب واکنش اضطراری محلات در این مانور حضور داشتند افزود: این مانور با همکاری شهرداری منطقه 4 به عنوان منطقه معین و منطقه 6 آتش نشانی بر مبنای سناریوی وقوع زلزله متوسط و بروز حریق در یک ساختمان بلند مرتبه متعاقب آن و به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی برگزار شد.

قائم مقام شهردار منطقه 8 با اشاره به استفاده از یک تیم بدلکار حرفه ای به منظور واقعی تر نمودن خسارات و صدمات وارده در این مانور تصریح کرد: عملیات امداد رسانی و انتقال مصدومین و محبوسین در ساختمان، با استفاده از راپل و نردبانهای بلند آتش نشانی و تونل نجات از دیگر ویژگیهای این مانور بود.

وی با اشاره به حضور گروههای دوام در محلات 13 گانه منطقه 8 گفت: هنگام وقوع سوانح طبیعی بهترین و موثرترین کسانی که قادر به کمک رسانی به شهروندان هستند، خود اهالی و افراد آموزش دیده محلات هستند.

قائم مقام شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این مانور تعداد 75 نفر از نیروهای داوطلب آموزش دیده محلی مناطق 8 و 4 با برپا کردن چادر و انتقال بازماندگان به محلهای اسکان اضطراری به یاری و کمک آنان شتافتند..

وی با بیان نقش گروههای دوام به عنوان امدادگران محلی در ‌هنگام وقوع حوادث طبیعی گفت: با توجه به ضرورت حضور نیروهای آموزش دیده محلی در حوادث و وقایع تا قبل از رسیدن نیروهای امدادی و سازمان‌های خدمات رسان، ستاد مدیریت بحران منطقه با استفاده از مربیان مجرب و کارشناسان جمعیت هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس به طور مستمر اقدام به آموزش، جذب و سازماندهی آنان در قالب نیروهای دوام محلات می نماید و از شهروندان خواست که در این گروهها ثبت نام نمایند.