اولین حضور کلینتون در عرصه سیاسی/ به زمین سوخته رای ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، "هیلاری کلینتون" که بحث های زیادی در مورد نامزد شدن او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی وجود دارد شب گذشته با حمایت از "تری مک آلیف" رسما ورود مجدد خود به دنیای سیاست را اعلام کرد.

این اولین حضور کلینتون در عرصه سیاسی آمریکا از ماه فوریه تا کنون یعنی رمان استعفا از این پست محسوب می شود.

وی در اظهارات خود در حمایت از نامزد دموکرات ها در انتخابات فرمانداری ویرجینیا، از مردم خواست تا با سیاست زمین سوخته که منجر به تعطیل شدن دولت آمریکا برای سه هفته شد، مخالفت کنند.

کلینتون در این سخنان گفت : انتخابات ویرجینیا نشان می دهد که مردم از بین عقل سلیم و ایدئولوژی، کدام یک را انتخاب خواهند کرد.

به نوشته گاردین، افرادی که برای مراسم روز شنبه در حومه واشنگتن گردهم آمده بودند، استقبال گرمی از هیلاری کلینتون کردند.

هر چند تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سه سال زمان باقی مانده، اما با این وجود شایعات زیادی در مورد نامزد شدن هیلاری کلینتون برای این رقابت ها وجود دارد.

البته هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا نیز به عنوان یکی از نامزدهای حزب دموکرات مطرح بود، اما در مراحل پایانی، این باراک اوباما بود که به عنوان نامزد نهایی دموکرات ها برای رقابت جان مک کین، معرفی شد.

در سال 2008 میلادی مک آلیف رئیس دفتر کمیته انتخاباتی کلینتون بود. مک آلیف از دوستان قدیمی خانواده کلینتون محسوب می شود.