معرفی رقبای هم حزبی کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، هیلاری کلینتون محبوب ترین چهره حزب دموکرات آمریکا برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری این کشور است. طبق نظرسنجی هایی که تا کنون صورت گرفته هیلاری کلینتون ۶۹ ساله نسبت به سایر رقبای هم حزبی خود با اختلاف زیادی صدر نشین جدول نامزدهای احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ است.

از سوابق کاری وی -که پیشتر تجربه حضور در کاخ سفید را به عنوان همسر «بیل کلینتون» رئیس جمهور اسبق آمریکا داشته است- می توان به عضویت وی در مجلس سنای آمریکا در مقام سناتور ایالت نیویورک و پست وزارت امور خارجه آمریکا در دور اول ریاست جمهوری «باراک اوباما» اشاره کرد.

عده ای هیلاری کلینتون را فاتح بلامنازع انتخابات مقدماتی (انتخابات درون حزبی) حزب دموکرات تصور می کنند و حتی برخی تا آنجا پیش می روند که پیروزی وی در انتخابات نهایی را نیز بسیار محتمل می دانند. با این حال، وی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات با رقبای احتمالی مواجه خواهد شد که خود از چهره های برجسته صحنه سیاست آمریکا هستند.

لازم به ذکر است که تا کنون هیلاری کلینتون نامزدی خود را برای رقابت ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ اعلام نکرده است اما به نقل از «هیل» پایگاه خبری کنگره آمریکا انتظار می رود که وی ظرف دو هفته آینده مبادرت به چنین اقدامی کند.

در ادامه لیستی از رقبای هم حزبی احتمالی هیلاری کلینتون ارائه می شود. نکته قابل تامل در این لیست تعداد کم اسامی در مقایسه با اسامی رقبای احتمالی حزب جمهوری خواه و در نهایت اختلاف امتیاز ۶۰ درصدی هیلاری کلینتون با سایر رقبای هم حزبی خود در نظرسنجی ماه میلادی مارس است.

جو بایدن:

معاون ۷۳ ساله رئیس جمهور آمریکا و سناتور سابق ایالت دلاور که با امتیاز ۱۳ درصد در جایگاه دوم بعد از هیلاری کلینتون قرار می گیرد.

الیزابت وارن:

سناتور ۶۷ ساله ایالت ماساچوست و استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد که در نظرسنجی حزب دموکرات امتیاز ۱۲ درصد را از آن خود کرده است.

برنی ساندرز:

سناتور ۷۵ ساله ایالت ورمونت که از امتیاز ۴ درصد برخوردار است.

جیم وب:

سناتور سابق ایالت ویرجینیا، نویسنده و درجه دار نیروی دریایی با امتیاز ۱.۲ درصد.

مارتین اومالی:

فرماندار سابق ایالت مریلند و شهردار اسبق شهر بالتیمور که در نظرسنجی ماه مارس امتیازی ۰.۸ درصدی کسب کرد.