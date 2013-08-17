جمهوریخواهان آمریکا شبکه های سی ان ان و ان بی سی را تحریم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب جمهوریخواه آمریکا تهدید کرد در صورتی که شبکه های سی ان ان و ان بی سی برنامه ای تبلیغاتی در مورد "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه سابق آمریکا، تولید کنند کلیه برنامه های مربوط به مناظرات انتخاباتی این دو شبکه را تحریم می کنند.

کلینتون به احتمال بسیار قوی نامزد دموکراتهای آمریکا در انتخابات سال 2016 میلادی خواهد بود و با توجه به میزان محبوبیت او در آمریکا، شانس زیادی برای پیروزی در انتخاباتی ریاست جمهوری آتی آمریکا دارد.

جمهوریخواهان این تصمیم را در نشستی که جمعه گرفته شد اتخاذ کرده و نامه هایی را نیز برای این دو شبکه ارسال کردند.

سه سال تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده در آمریکا باقی است. اما رقابتهای انتخاباتی در آمریکا عملا آغاز شده و در همین رابطه گروهی نیز در حمایت از نامزدی کلینتون برای انتخابات سال 2016 تشکیل شده است.

فعالان جنبش حامیان کلینتون می گویندکه امیدوارند سال 2017 میلادی فردی در کاخ سفید حضور داشته باشد که بتوانند او را خانم رئیس جمهور خطاب کنند و هیلاری کلینتون نیز امیدوار است شاهد حضور یک خانم در کاخ سفید باشد که محل کار رئیس جمهور آمریکا است.

در این میان وی نه تنها حمایت دموکراتها را برای خودش جمع می کند بلکه در تلاش است جمهوریخواهان را نیز با خودش همراه کند.