حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حواشی ادامه‌دار دیدار تیم‌های تراکتورسازی با فولاد خوزستان اظهار داشت: بارها توضیح داده‌ایم که شادی گل لوسیانو پریرا یک نوع فرهنگ خاص است. پریرا وقتی این شادی را انجام داد و هواداران تراکتورسازی به سمت او سنگ پرتاب کردند واقعا تعجب کرد. حتی بعد از بازی تمام خبرنگاران یکصدا یک سئوال را می‌پرسیدند که این حرکت زننده بوده است. چرا حتی یک خبرنگار به بحث فنی نپرداخت و نگفت تیم تراکتورسازی مقابل فولاد و با وجود 50 هزار هوادارا متوقف شد.

وی افزود: هیچ کس بعد از بازی فنی صحبت نکرد. بعد از بازی هم که برای بازگشت به تهران به فرودگاه رفتیم، پروازمان را عمدا کنسل کردند. آن موقع می‌گفتند هوا خراب است در حالی که دو هواپیما در فرودگاه نشست. آنها می‌گفتند هوا خراب است که هواپیما نمی‌تواند روی زمین بنشیند ولی وقتی به آسمان نگاه می‌کردید می‌توانستید 2 هزار ستاره را در آسمان ببینید.

سرپرست فولاد ادامه داد: ما هر موقع برای بازی به شهرهای دیگر می رویم پرینت هواشناسی را می گیریم و این پرینت بعد از بازی با تراکتورسازی هوا هیچ مشکلی نداشت. به نظرم تمام تبریزی ها بسیج شده بودند که مقابل ما پیروز شوند و بعد از آنکه به این هدف خود نرسیدند به این شکل تلافی کردند.

وی خاطرنشان کرد: گویا ایران با رژیم اشغالگر قدس بازی داشت که خبرنگاران و گزارشگر این بازی یکطرفه به قاضی می رفتند شرایط به گونه ای بود که حتی گوینده ورزشگاه نام زننده دومین گل ما به تراکتورسازی را اعلام نکرد و تلویزیون هم صحنه آهسته آن هم نشان نداد به نظرم تبریزی ها باید ظرفیت خودشان را بالا ببرند.

ابن قاسم در ادامه انتقادش از لغو پرواز تیم فولاد تصریح کرد: شما نمی دانید با چه مصیبتی تیم را به تهران آوردیم و با چند پرواز مختلف به اهواز برگشتیم. از مسئولان خواهش می کنم دروغ نگویند که هوا خراب بوده چون دو هواپیمای دیگر بعد از پرواز ما در فرودگاه تبریز به زمین نشست.

وی همچنین گفت: این تیم تراکتورسازی است که باید افتخار کند فولاد را متوقف کرده است چون ما واقعا برای کسب سه امتیاز به تبریز رفته بودیم و شایسته پیروزی هم بودیم.

وی در پایان درباره محرومیت مهاجم برزیلی فولاد و اینکه آیا این محرومیت از بازی با استقلال لحاظ خواهد شد یا خیر تاکید کرد: دقیقا از موضوع اطلاعی ندارم. هنوز حکم کمیته انضباطی به ما ابلاغ نشده است و ما هم نامه اعتراضمان را به فدراسیون فوتبال فرستاده ایم به همین خاطر مشخص نیست مهاجم ما در بازی با استقلال محروم است یا خیر.