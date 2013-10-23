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۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۳۸

تعرض به محیط زیست در یکی از مناطق اهواز

تعرض به محیط زیست در یکی از مناطق اهواز

اهواز - خبرگزاری مهر: شب گذشته درختان پارک محلی درمنطقه زیتون کارمندی اهواز قطع شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از درختان پارک محله ای حدود چهار هزار متری واقع در بلوار پاسداران زیتون کارمندی نبش خیابان زاهد، روبروی رستوران کوهرنگ توسط اشخاصی مورد تعرض قرار گرفتند.

 گفته می شود زیتون کارمندی همواره به عنوان منطقه ای که دچار فقر فضای سبز است توسط کارشناسان محیط زیست معرفی شده است. در این منطقه تنها یک میدان که کارکرد ترافیکی دارد، دارای پوشش درخت است.
 
به گزارش مهر، قطع درختان این پارک محله ای در حالی صورت گرفت که دوستداران محیط زیست در اهواز قرار است فردا برای حمایت از کارون زنجیره ای را تشکیل دهند. همچنین قطع درختان در کنار انتقال آب، آسیبی جدی به محیط زیست شهر اهواز وارد می کند.
 
خبرگزاری مهر پیگیر عوامل قطع درختان در این پارک است و خبرهای مربوط به آن متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 2160910

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